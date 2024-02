Bei der derzeit in Katar stattfinden Schwimm-Weltmeisterschaft hat es Mallorca am Freitag wiederholt auf Treppchen geschafft, und zwar diesmal ganz nach oben. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge holte der Mallorquiner Hugo González in 1:55,30 Minuten Gold über 200 Meter Rücken. Damit schaffte es der für die Universidad Católica San Antonio (Murcia) startende Athlet innerhalb einer Woche bereits zum zweiten Mal aufs Podest. Am zurückliegenden Dienstag schwamm González über 100 Meter Rücken auf Rang zwei.

Im katarischen Doha ließ der 24-Jährige den Schweizer Roman Mityukov (1:55,40 Minuten) und den Südafrikaner Pieter Coetze (1:55,99 Minuten) hinter sich. Mit dem WM-Titel vom Freitag erhöhte sich die Zahl der Spanier, die es in einem 50-Meter-Becken zum Weltmeister brachten, auf vier. Für Mallorcas Sportler war es die mittlerweile dritte Medaille bei dieser Weltmeisterschaft. Am vergangenen Wochenende hatte der Wasserspringer Adrián Abadía, 21, vom Dreimeterbrett im Doppel mit dem Kanaren Nicolás García Bronze geholt. Mit ihren Erfolgen in Katar, so die Zeitung, sicherten sich beiden Athleten ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris in diesem Sommer. Mit von der Partie wird demnach auch der mallorquinische Staffelschwimmer (4x100 Meter und 4x200 Meter) Sergio de Celis sein. Die Schwimm-WM in Doha dauert noch bis Sonntag, 18. Februar, an.