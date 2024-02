Ein sechsjähriger Junge ist am Wochenende alleine auf den Straßen Mallorcas umhergeirrt. Ein Taxifahrer habe den Jungen in den frühen Morgenstunden des Sonntags, 11. Februar, auf der Straße aufgegriffen. Dabei war der Kleine barfuß und leicht bekleidet gewesen. Der Vorfall hat sich in Porto Cristo im Osten der Insel ereignet, berichtet die MM-Schwesterzeitung Última Hora und bezieht sich auf die Nationalpolizei. Der Taxifahrer sammelte den Jungen ein und brachte ihn zur Polizei. Das Kind gab an, alleine zu Hause gewesen zu sein und habe sich auf die Suche nach seinen Eltern gemacht.