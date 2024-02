In Palma de Mallorca herrscht an den Samstagen im Winter meist eine absolute Wochenend-Ruhe vor. Nur wenige Passanten sind dann unterwegs. Wer nicht mit dem Hund Gassi gehen oder andere Besorgungen machen muss, sitzt noch zu Hause oder gönnt sich den ersten Café con leche.

Doch um Punkt 10 Uhr wurde die Idylle jäh unterbrochen. Mit einem Mal ging ein kurzer, aber heftiger Hagelschauer in der Innenstadt nieder. Die Eiskörner klackerten auf die Dächer der geparkten Autos und in die Innenhöfe und Lichtschächte der Wohnblocks. Die wenigen Passanten in den Straßen freuten sich. Das Phänomen hatte es in der Inselhauptstadt lange nicht mehr gegeben.

Wer zu Fuß unterwegs war, zog den Schirm auf. An der Haltestelle für den Flughafenbus warteten nur wenige Passagiere. Zum Glück kam just in dem Moment das Fahrzeug der Linie A1. Denn eine ausreichende Abdeckung bietet die Haltestelle nicht.

So schön der Hagelschauer mit seinen aufschlagenden und aufspringenden Eiskörnern auch war – der Niederschlag ging rasch in Regen über, der ebenfalls nicht lange anhielt. Das ist durchaus schade, denn die Insel benötigt derzeit viel Wasser von oben. Bleibt zu hoffen, dass doch noch ein lange anhaltender, romantischer Landregen auf der Insel niedergeht. Die aktuellen Wetteraussichten lesen Sie hier