Durch das Fenster ist das türkis leuchtende Meer zu sehen und wie die Sonne sich glitzernd auf der Wasseroberfläche spiegelt. Dabei wiegen sich Palmen sanft im Wind hin und her. Im Wohnzimmer döst Hauskatze Mia friedlich in ihrem Körbchen, während in der Küche die Kaffeemaschine läuft und den Geruch frisch gemahlener Bohnen verströmt. Es erscheint alles wie in einem Traum, der als solcher eher selten der Realität entspricht.

Gabriele (72) und Hans Gerd Krieger (71) genießen nun eben diesen Traum in Canyamel. Sie haben sich auf Mallorca ein zweites Zuhause aufgebaut und pendeln zwischen dem ersten Wohnsitz in Wuppertal und der Insel mitsamt der Katze hin und her. Doch dieser Traum ging nicht sofort in Erfüllung, obgleich es der gemeinsame Herzenswunsch des Ehepaares war, eines Morgens in einem Zimmer mit Blick aufs Meer aufzuwachen. Vor 40 Jahren war es dann so weit, als sie beschlossen, mit Katz’ und Maus nach Mallorca zu ziehen. "Wuppertal wird immer unsere Heimat bleiben. Aber Mallorca gehört indessen auch dazu, und wir möchten noch so lange wie möglich beide Orte genießen", so der 71-Jährige.

Vor 36 Jahren wurde Kriegers Traumhaus mitten in die Natur gebaut. Das Meer ist aus jedem Fenster sichtbar.

Der Weg auf die Insel war keinesfalls ein leichter. Krieger wuchs als Waise auf und hatte kein einfaches Leben. Mit 16 Jahren lernte seine Nachbarin kennen und lieben, mit 21 Jahren wurde geheiratet und zusammen vom Leben am Meer geträumt. Das erste Haus wurde allerdings in Wuppertal aufgebaut. „Wir hatten nicht so viel Geld und arbeiteten so viel wie möglich. Wir wollten ein schönes Leben führen. Und Mallorca hatten wir immer im Hinterkopf”, so Krieger. Er erlernte drei verschiedene Berufe. Er begann als Karosseriebauer, wurde Soldat und machte bei der Bundeswehr eine zusätzliche Ausbildung als Fahrlehrer. Einen erfüllenderen und finanziell attraktiveren Job erlangte er allerdings erst nach seiner Ausbildung als Versicherungskaufmann. Er eröffnete schließlich eine Versicherungsfiliale. Zum gemeinsamen Ziel auf Mallorca gehörte inzwischen auch der neugeborene Sohn Patrik. Gabriele Krieger eröffnete ein Brautmodengeschäft, ihr Mann übernahm zusätzlich Nachtschichten als LKW-Fahrer und renovierte alte Häuser, die er bis heute vermietet. "Diese Zeit war hart. Wir haben viel gearbeitet, um mehr Geld zu verdienen. Aber es hat sich gelohnt", fügt Ehefrau Gabriele hinzu und sieht sich zufrieden um.

1984 war es schließlich soweit und die Familie bezog ein Feriendomizil in Capdepera. Vier Jahre später war klar, dass der Ort im Inselnorden die zweite Heimat bleiben sollte, und das Paar beschloss, selbst ein Haus in Canyamel zu bauen. Dafür wurden keine Mühen gescheut. "Jede Fliese, die Sie hier sehen, haben wir mit eigenen Händen gelegt. Stein auf Stein haben wir zwei gemeinsam dieses Haus in drei Jahren gebaut", so der begabte Handwerker. „Sogar im Sommer haben wir weiter gearbeitet. Ich habe meinem Mann dann eben die Bausteine im Badeanzug angereicht”, erinnert sich die Ehefrau und lacht.

Familie Krieger hat sich ihren Traum durch harte Arbeit selbst erfüllt. Auf drei Etagen, Meeresblick in jedem Zimmer, und einer integrierten Wohnung für die Besuche von Sohn Patrik. Am 15. Februar feiert das Ehepaar mit Kind und Katze seine goldene Hochzeit und 40 schöne Jahre auf der Insel.