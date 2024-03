Seit diesem Dienstag (5.3.) findet in Berlin Europas größte Fachtouristikmesse statt. Reisedestinationen aus der ganzen Welt präsentieren auf der ITB noch bis einschließlich Donnerstag (7.3.) Neuheiten und Trends der internationalen Urlaubsbranche. Mit dabei ist wie jedes Jahr auch das Mallorca Magazin, das zusammen mit der spanischen Schwesterzeitung ("Ultima Hora") aus dem Verlagshaus Grup Serra am Balearen-Stand kostenlos verteilt wird.

Ministerpräsidentin Marga Prohens mit dem MM-Team.

Das Mallorca Magazin wird seit vielen Jahren nicht nur in Palma, sondern auch in Deutschland gedruckt, um Abonnenten und Lesern in der Heimat ihre Zeitung von der Insel in kürzester Zeit liefern zu können. Auch auf der Internationalen Tourismusbörse in der Bundeshauptstadt gibt es aus diesem Grund das Mallorca Magazin druckfrisch mit den neuesten Nachrichten, Berichten und Service-Informationen rund um die Lieblingsurlaubsinsel der Deutschen. Der aktuellen Ausgabe liegt zudem eine 44-seitige Sonderbeilage zur ITB bei.

Der Balearenstand auf der ITB

Das Mallorca Magazin finden Sie auf der ITB in der Ausstellungshalle der Balearen, Halle 2.1. Dort befindet sich der Balearen-Stand neben zahlreichen anderen Ausstellern aus Spanien.