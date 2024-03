Am Weltfrauentag, der an diesem Freitag auch auf Mallorca mit verschiedenen Akten begangen wird, kommt es zu verschiedenen Einschränkungen im Straßenverkehr. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge bereitet die Ortspolizei Palma zwischen 18 und 21 Uhr Straßensperren und Umleitung vor. In diesem Zeitraum sollen auch die Busrouten des öffentlichen Personennahverkehrs betroffen sein.

Zum ersten angemeldeten Festakt lädt um 19 Uhr der Zeitung zufolge das Moviment Femenista de Mallorca. Die Aktivistinnen gedenken, ihrer Forderungen nach mehr Frauenrechten im Rahmen eines Demonstrationszuges Nachdruck zu verleihen. In Bewegung setzt sich der Umzug am Parc de ses Estacions unweit der Plaça d'Espanya. Von dort, so die Zeitung, gehe über die Avingudas Gran i General Consell, Comte de Sallent und d'Alemany weiter bis zur Plaça del Tub. Dort ist eine Abschlusskundgebung geplant. Ähnliche Nachrichten 10.000 Menschen kamen zum Weltfrauentag nach Palma Ebenfalls im Bereich der Plaça d'Espanya startet der Protestmarsch der Coordinadora Transfeminista de Mallorca. Ab 19 Uhr geht es von dort über die Plaça Port Pintada, die Calle Sant Miquel, die Plaça Mayor, die Calle Colom und die Plaça Cort bis zur Endstation an der Plaça de la Reina. Die Ortspolizei Palma, so "Ultima Hora", werde entlang der Streckenführung beider Umzüge den Verkehr weitläufig umleiten. Die Behörde wiesen am Donnerstag ferner darauf hin, dass die öffentlichen Parkplätze Corte Inglés, Plaça d'Espanya und Avinguda Comte Sallent während der Veranstaltungen geschlossen bleiben. Kunde den ÖPNV, so das Blatt, müssten sich auf vorübergehend geänderte Busrouten in Palma gefasst machen. Zu den zahlreichen Linien, die von den Umleitungen betroffen seien, gehöre auch die A1, die zwischen der Innenstadt Palmas und dem Flughafen verkehrt.