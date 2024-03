Die Guardia Civil in Palma hat einen französischen Urlauber verhaftet, der unter Verdacht steht, seine Freundin in einem Hotel in Magaluf misshandelt zu haben. Der Vorfall ereignete sich bereits Ende Februar. Ein Rezeptionist des Hotels hatte die Polizei angerufen, nachdem eine 23-jährige Französin, ihn um Hilfe gebeten hatte. Als die Beamten eintrafen, schilderte die Frau, dass ihr Freund sie auf dem gemeinsamen Zimmer unter Alkohol- und Drogeneinfluss zuerst verprügelt und anschließend mehrmals vergewaltigt habe.

Ähnliche Nachrichten Deutsche Urlauberin warf ihm Missbrauch vor: Tauchlehrer auf Mallorca freigesprochen Mehr ähnliche Nachrichten Das Opfer sagte später weiter aus, dass sie mehrmals versucht habe, aus dem Zimmer zu fliehen, jedoch dabei von ihrem Freund mit Gewalt zurückgehalten wurde. Er habe sie anschließend mehrmals zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Nachdem er eingeschlafen sei, konnte sie an der Rezeption um Hilfe bitten. Die Beamten nahmen den Franzosen daraufhin fest. Er wurde wenige Tage später dem Untersuchungsrichter in Palma vorgeführt, machte aber von seinem Recht Gebrauch, die Aussage zu verweigern.