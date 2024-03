Der berühmte Obststand "Frutería Germanes Amengual" in Palmas Olivar-Markthalle schließt nach mehr als 100 Jahren Betrieb endgültig seine Türen. Das renommierte Geschäft steht wegen gesundheitlicher Probleme in der Familie ab sofort für 172.000 Euro zum Verkauf.

Margarita Amengual leitete bisher mit ihrem Mann und einem weiteren Geschäftspartner das Familienunternehmen in dritter Generation. Eine Erkrankung von Amenguals Ehemann zwinge sie zum Aufhören, da sie nicht mehr in der Lage sei, all ihren Verpflichtungen nachzukommen. Der dritte Geschäftspartner könne den Stand auch nicht alleine aufrechterhalten, da seit geraumer Zeit Personalmangel bestünde und zu wenig Leute bereit seien, dort zu arbeiten.

Mit 30 Quadratmetern Verkaufsfläche und einem zentralen Standort innerhalb des Mercat del Olivar ist Amengual überzeugt, bald einen Käufer zu finden. "Meine Großmutter eröffnete die Frutería 1920. Seither läuft der Verkauf wie von alleine, da wir an einem gut gelegenen strategischen Punkt liegen und seit vielen Jahren treue Kunden haben, die immer wiederkommen", so Amengual

Die drei Geschäftspartner hoffen nun, dass die Käufer des Stands dort weiterhin Obst- und Gemüse verkaufen werden. Der Mercat del Olivar befindet sich in Palmas Stadtzentrum und zieht Tag für Tag viele Besucher an.