Palma de Mallorca ist für sein vielfältiges gastronomisches Angebot bekannt. Doch wer die Wahl hat, hat die Qual. Welches Restaurant sollte man am besten wählen, um das kulinarische Angebot der Stadt optimal auszukosten? Abhilfe schafft da die Wine & Dine Tour des Veranstalters Food Tours Mallorca. Mit einer App samt Beschreibung und Ablaufplan kann der Teilnehmer an nur einem Abend gleich vier Restaurants testen, und er entdeckt so ganz nebenbei Palmas historische Altstadt. In einem vierstündigen Zeitfenster geht es von Lokal zu Lokal, vorbei an emblematischen Gebäuden des Zentrums und durch schmale Gassen.

Die Tour beginnt in der Vermuteria La Rosa an der Plaça Weyler, nur wenige Gehminuten vom Passeig des Borne entfernt. Obwohl es noch früh am Abend ist, ist das Lokal bereits gut gefüllt. An der Theke hängen Knoblauchzehen und Tomaten von der Decke, während der mit Kräutern und Gewürzen aromatisierte Wermut aufgetischt wird. Dazu gibt es gefüllte Kroketten und den spanischen Kartoffelsalat Ensaladilla Rusa. In dem Lokal herrscht ein gemischtes Publikum vor, man schnappt sowohl deutsche, englische als auch spanische Wortfetzen auf.

Nach einem einstündigen Aufenthalt geht es weiter zur zweiten Station der Food Tour. In der Cantina Panzá, die nur wenige Gehminuten von der ersten Station entfernt ist. Wirt Ivan V. reicht seinen Gästen Wasser, mallorquinischen Rotwein, Brot mit Aioli, Muschelschalen mit Kartoffelpüree und panierten Tintenfisch. Das zunächst unscheinbare Restaurant verfügt nicht nur über typische Bartresen, sondern auch über einen gemütlichen Innenbereich, der zum längeren Verweilen einlädt. Hinter dem Herd des kleinen aber feinen Lokals stehen Küchenchef Javier Gardonio und Sternekoch Fernando Arellano. Das gastronomische Angebot reicht von Tapas an der Bar – wie den berühmten Patatas Bravas – bis hin zu Paella oder Ochsenschwanz-Cannelloni.

Gegen 19 Uhr geht es zur dritten Station des Abends: Im Design-Hotel „Concepció by Nobis”, gelegen am Passeig de Mallorca, bietet das Restaurant Xalest mediterrane Küche mit mallorquinischen Einflüssen. Serviert werden zarte Rinderbäckchen an Maispüree und Portweinsauce.

Nach dem einstündigen Aufenthalt geht es gegen 20 Uhr zur letzten Station der Food Tour. Der Abend wird mit einem Dessert und einem letzten Getränk in der Arlequin Restaurant & Cocktail Bar beendet. Das Lokal befindet sich in einer schmalen Seitengasse zwischen dem Rathausplatz und der Plaça Major und zeichnet sich vor allem durch seinen besonderen Charme aus. Die Innenausstattung erinnert an eine Zirkus-Manege. Neben verschiedenen Cocktail-Kreationen gibt es dort zudem die Möglichkeit, zum Abendessen einzukehren.

Abgesehen von der Wine & Dine Tour bietet das Unternehmen weitere kulinarische Rundgänge an, zum Beispiel auf dem E-Bike. Wer alleine unterwegs ist und neue Leute kennenlernen möchte, kann beim „Walking Dinner” mitmachen.

Die Schlemmertouren können unter www.foodtoursmallorca.com gebucht werden.