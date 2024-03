Das Wetter auf Mallorca könnte derzeit kaum besser sein. Inselweit strahlt die Sonne vom stahlblauen Himmel und Wettergott Petrus verwöhnt Einheimische, Residenten und Urlauber mit frühsommerlichen Temperaturen, die bis Mitte der Woche auf 24 bis 25 Grad im Inselosten klettern sollen. Dazu weht meist nur eine milde Brise – ideales Wetter also für Urlaub auf Mallorca, Ausflüge und Strandbesuche. Aber Achtung: Kommende Woche droht Mallorca ein gewaltiger Temperatursturz.

Denn: Zum Wochenende hin wird das Wetter auf der Lieblingsinsel der Deutschen unbeständig. Spätestens am Sonntag kann es regnen. Und: Dann sacken die Werte auch kräftig ab. Und zwar von angenehmen 25 Grad tagsüber und 14 Grad nachts, auf nur noch 14 Grad am Tag und eisige 5 Grad in der Nacht. Der milde Frühling ist dann also erst einmal vorbei.

Umso wichtiger ist es, jetzt noch das gute Wetter zu genießen. Denn bis zum Wochenende soll es warm ubd trocken bleiben auf der Insel, wenngleich sich immer wieder dichtere Wolken vor die Sonne schieben können. Am Dienstag werden 19 Grad in Camp de Mar und 23 Grad in Sineu erwartet. Am Mittwoch und Donnerstag sind es 24 Grad in der Bucht von Palma und 22 Grad an der Ostküste.

Unklar ist indes, wie lange die ab Sonntag herrschenden, tiefen Temperaturen andauern werden. Allerdings hatten die Meteorologen des spanischen Wetteramts Aemet in ihrer Langzeitprognose bereits angekündigt, dass das Wetter auf Mallorca Ende März un Anfang April unbeständig sein soll.