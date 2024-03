Mallorca stellt sich in diesen Tagen auf eine Osterwoche ein, in der so mancher Rekord purzeln könnte. Das zuletzt beobachtete Buchungsverhalten der Gäste, so geht aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervor, lasse auf zufriedene Gesichter in der Übernachtungsbranche hoffen. Laut einer Studie der Reservierungsplattform TravelgateX gingen in der vergangenen Woche 10,2 Prozent mehr Buchungen auf den Balearen ein als in der Vergleichswoche des Vorjahres. Gegenüber Mitte März 2022 sei die Zahl der Reservierungen gar um 48,1 Prozent gestiegen. Erst im Vorjahr hatte die Osterwoche auf Mallorca sämtliche bis dato registrierten Zahlen in den Schatten gestellt und neue Rekorde aufgestellt.

Den Hoteliers kommt die frühe Osterwoche nicht ungelegen. Ein Sprecher der Hotelkette Meliá sagte gegenüber der Zeitung, dass in diesem Winter mehr konzerneigene Häuser denn je ununterbrochen Gäste empfangen hätten. "Auch Häuser, die in der Vergangenheit über mehrere Wochen und Monate geschlossen waren", so der Unternehmenssprecher. Aufgrund der positiven Erfahrungen im Vorjahr plant Meliá auch in diesem Jahr, zahlreiche Anlagen bereits im März zu öffnen. Mit einer guten Auslastung rechne das Unternehmen vor allem in der letzten Märzwoche, so der Sprecher.

Auch die Hotelkette Riu, wie Meliá auf Mallorca gegründet und noch immer zu Hause, nutzt die Osterwoche, eine Vielzahl von Anlagen frühzeitig in die Saison zu schicken. Die Mehrheit der sich auf Mallorca befindlichen Häuser, so ein Unternehmenssprecher gegenüber "Ultima Hora", werde am 22. März seine Pforten für Urlauber öffnen. Der Hotelverband Mallorca bewertete die vorgezogenen Öffnungszeiten in der Branche als positiv, zumal dieser Schritt eine Vorbildfunktion für den Einzelhandel und das Gastrogewerbe habe. Der Verband geht gegenwärtig davon aus, dass bis Ende März 69 Prozent aller Hotels auf Mallorca ihren Betrieb wieder voll aufgenommen hätten. Einen Monat später, Ende April, sollen internen Prognosen zufolge bereits neun von zehn Hotels Urlauber empfangen.

Optimismus verbreiten auch die jüngsten Zahlen, die das spanische Fremdenverkehrsinstitut Turespaña am Montag veröffentlichte. Demnach stieg die Zahl der ausländischen Passagiere, die an den balearischen Flughäfen im Februar abgefertigt wurden, um 12,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat an. Insgesamt wählten im zurückliegenden Monat fast 234.000 Urlauber aus dem Ausland einen der drei balearischen Flughäfen als Einfallstor für die vermeintlich schönsten Tage des Jahres. Und auch die Bilanz der ersten zwei Monate des Jahres kann sich sehen lassen: Im Januar und Februar landeten mehr als 388.000 Ausländer auf den Balearen, acht Prozent mehr als im vergleichbaren Zeitraum 2023.

In der Gemeinde Calviá, in der die beiden Tourismushochburgen Magaluf und Palmanova angesiedelt sind, sieht man sich dem Ziel einer längeren Saison zunehmend näher. Angaben aus dem Rathaus zufolge werden bis Ende März 149 der insgesamt 230 Übernachtungsbetriebe Urlaubern zur Verfügung stehen. "Damit befinden wir uns auf gutem Wege, die Saison zeitlich immer weiter zu entzerren", sagte ein Gemeindesprecher gegenüber der Zeitung.