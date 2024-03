Eine der schönsten Jahreszeiten ist am Mittwoch auf Mallorca losgegangen: Jetzt ist auch kalendarisch offiziell Frühling. Doch die Temperaturen sind schon zwei Monate voraus, denn in diesen Tagen ist es auf der Insel wärmer als gewöhnlich. Am Mittwoch, 20. März, rechnet der staatliche Wetterdienst auf den Balearen, Aemet, mit Höchstwerten zwischen 19 und 25 Grad. Die Sprecherin von Aemet ordnet ein, dass diese Werte "höher sind als die üblichen" zu dieser Jahreszeit. Normalerweise liegen sie im Schnitt um diese Zeit bei 17 bis 18 Grad.

Dazu ist der Mittwoch auf Mallorca vielerorts sehr bewölkt gestartet. Laut des Wetterdienstes kann es besonders am Morgen stellenweise sehr nebelig sein, vor allem im Inselosten. Dazu kommt ab dem Mittag Wind aus östlicher Richtung auf. Dann kann sich aber auch die Sonne am Himmel wieder öfter zeigen, das betrifft vor allem den Norden, Westen und Südwesten der Insel. An einigen Orten wird es aber eher bedeckt und wolkig bleiben. Eher grau wird es am Mittwoch im Osten, Süden und Südwesten.

Am Donnerstag geht es ähnlich weiter. Die Sonne wird sich häufiger durchsetzen, stellenweise kann der Himmel aber auch bedeckt sein. Kurze Regengüsse sind laut des Wetterdienstes nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Sollte es regnen, werde Schlammregen herunterkommen, so die Meteorologen. Es wird am Donnerstag noch ein wenig wärmer: 24 Grad werden in Llucmajor, Sóller und Palma de Mallorca erwartet. Am Freitag wird es noch ein bisschen sonniger und sogar nochmal wärmer. Dann sind bis 26 Grad im Süden der Insel sowie in der Inselhauptstadt möglich.

Anfang dieser Woche ist auf Mallorca schon das erste Mal in diesem Jahr die 26-Grad-Marke geknackt worden – am Montag in Binissalem, Llucmajor, Campos sowie Porreres. Auch am Dienstag, 19. März, waren es noch einmal 25 Grad in Muro, Sa Pobla und Pollença. Die Nächte können aber weiter ziemlich frisch sein. Im Tramuntana-Gebirge wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag 5 Grad in Escorca gemessen, 6 Grad werden es im Flachland bei Campos sowie 7 Grad am Kloster Lluc und an der Balearen-Universität in Palma de Mallorca.