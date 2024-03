Der angekündigte Wetterumschwung hat Mallorca am Palmsonntag erreicht. Nach fast frühsommerlichen Tagen ist der Sonntag vielerorts mit bedecktem Himmel und kühleren Temperaturen losgegangen. Laut des staatlichen Wetterdienstes Aemet wird auch der Rest des Tages oft bewölkt bleiben. Am Nachmittag kann sich stellenweise die Sonne ein wenig öfter zeigen. Dazu werden Höchstwerte von 21 Grad in Palma und Sóller erwartet, in Maria de la Salut 19 und Binissalem 20 Grad. In Kombination mit mäßigem Wind aus dem Osten und Nordosten können die gefühlten Temperaturen darunter liegen.

Auch die Nacht auf Montag wird wolkig bleiben. Gelegentlich kann es regnen oder schauern, meistens wird Schlammregen herunterkommen. Fast für den gesamten Montag sind Regenfälle für Mallorca vorhergesagt. Unter anderem in Palma de Mallorca, Manacor, Pollença, das Tramuntana-Gebirge wird es vor allem am Vormittag öfter nass werden. An dem Mittag ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich auch die Sonne durchsetzten kann. Die Tageshöchstwerte liegen dann wieder bei rund 20 Grad. Auch am Dienstag setzt sich der Wetterumschwung auf Mallorca fort. Dann gilt außerdem eine Wetterwarnung der Stufe Gelb an den Küstenbereichen der Insel. Im Nordosten, Süden, Westen und Nordwesten können die Windböen bis 70 Kilometern pro Stunde erreichen und für drei Meter hohe Wellen sorgen. Neben Schauern kann es dann auch Gewitter geben. Es wird sogar noch ein wenig kühler werden: Örtlich können die Werte unter die für diese Jahreszeit normalen 18 Grad fallen. Beispielsweise werden im Bergdorf Valldemossa sogar nur 14 Grad erwartet. Sogar weiße Gipfel in der Tramuntana sind nicht ausgeschlossen, denn am Dienstag sinkt die Schneefallgrenze auf 1200 Meter. Ab Mittwoch soll das Wetter wieder freundlicher und schöner werden, es bleibt aber erst einmal frisch. Richtung Karfreitag und dem Osterwochenende wird es auch wieder wärmer. Doch könnte an den Osterfeiertagen schon neuer Regen auf Mallorca herunterkommen. Dazu liegt im Mittelmeer die Wassertemperatur in diesen Tagen bei rund 17 Grad.