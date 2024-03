Ermittler beschäftigen sich derzeit auf Mallorca mit einem mysteriösen Fall, der sich am Dienstagmorgen in Palmas Ferienviertel Can Pastilla zutrug. Medienberichten zufolge stürzte gegen 6.45 Uhr eine Frau in der Riutort-Straße aus dem zweiten Stockwerk eines Wohnhauses. Das Kuriose an der Angelegenheit ist, dass das Opfer beim Eintreffen der Hilfskräfte spurlos verschwunden war.

Stattdessen fanden diese nur eine Blutlache auf dem Asphalt vor. Außerdem war ein Ladendach, auf das die Frau offenbar zunächst gestürzt war, gebogen. Nun suchen unter anderem Nationalpolizisten intensiv nach ihr und hoffen, sie zu finden. Der Ferienort Can Pastilla gilt als gute Wohnlage. An der Playa de Palma und dahinter befinden sich zahlreiche Hotels, die auch gern von deutschen Gästen aufgesucht werden. Exzesstouristen finden eher in geringer Zahl dorthin.