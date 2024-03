Mallorca-Residenten aufgepasst! Die spanische Post ("Correos") hat auf Mallorca eine Kampagne gestartet, um den Versand von Paketen nach Deutschland zu fördern. Dank dieser Initiative können Kunden jetzt günstiger Gegenstände per Paket in die Bundesrepublik schicken. Zunächst ist die Aktion in acht Filialen auf Mallorca gestartet: Andratx, Port d'Andratx, Peguera, El Arenal, Santanyí, Llucmajor, Cala Ratjada und Porto Cristo.



Correos bietet den Kunden dieser Annahmestellen einen reduzierten Preis im Vergleich zum Standardtarif für diese Art der Zustellung. Der Versand kann von jeder der acht genannten Correos-Flialen aus erfolgen, und die Aktion wird bald auf weitere fünfzig Büros auf dem gesamten Archipel ausgeweitet.



"Ziel der Kampagne ist es, der deutschen Bevölkerung, einer der am stärksten vertretenen Nationalitäten auf den Inseln, den Austausch von Paketen mit ihrem Herkunftsland über die spanische Post zu erleichtern" heißt es von Correos.



Die Pakete, die bis zu dreißig Kilo wiegen können, werden bevorzugt mit Hauszustellung und Unterschrift verschickt. Der Endpreis für die Sendungen richtet sich nach dem Gewicht des Pakets, das zudem jederzeit nachverfolgt werden kann. Darüber hinaus können zusätzliche Leistungen wie eine Versicherung bis zu einem Höchstbetrag von 3000 Euro und ein Antrag auf Rücksendung hinzukommen.



Der Absender kann alle Gegenstände oder Dokumente versenden, deren Verkehr nach nationalem und internationalem Recht zulässig ist. Die Verpackung muss der Form und der Art des Inhalts so angepasst sein, dass sie keine Gefahr darstellt, den Transport nicht beeinträchtigt und andere Sendungen nicht beschädigen kann.