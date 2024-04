Sie hat es geschafft. Die aus Mallorca stammende Seglerin Aina Bauzá, 29, hat als erste Frau alleine auf einem nur 6,5 Meter langen Boot den Atlantik überquert. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge erreichte die Nautikerin des Club de Vela in Port d'Andratx am Mittwoch, 12.29 Uhr (6.49 Uhr Ortszeit), die Bahamas. Für einen neuen Streckenrekord, den Bauzá auf ihrer Redò by Ànima Negra ebenfalls angestrebt hatte und der gegenwärtig bei 21 Tagen liegt, reichte es indes nicht. Nicht zuletzt "aufgrund widriger Wetterbedingungen", so die Zeitung, benötigte die 29-Jährige 31 Tage und 34 Minuten für die Überfahrt ab der südspanischen Hafenstadt Cádiz.

Ungünstige Winde, mehrere Stürme und heftige Regenfälle zwangen die Mallorquinerin schon nach wenigen Tagen, ihre ideale Route aufzugeben und nach Süden auszuweichen. "Dadurch wurde die Strecke deutlich länger", sagte Bauzá der Zeitung. Trotz bis zu vier Meter hoher Wellen sei sie stellenweise mit bis zu 18 Knoten über den Atlantik gesegelt. Es sei das erste Mal gewesen, dass sie derart viele Tage alleine an Bord ihres Bootes gewesen sei. Über einen Zeitraum von 16 Tagen habe sie keine anderen Schiffe am Horizont erblicken können. Erst als sie sich den Bahamas genährt habe, so Bauzá, "bekam ich erstmals wieder einen Frachter vor die Augen". Neben der Einsamkeit auf dem weiten Ozean hätten sie vor allem die großen Mengen an auf der Wasseroberfläche treibenden Müllmassen nachhaltig beeindruckt. "Plastikrohre, Verpackungsmüll und sogar eine Neonleuchte ... unglaublich, was dort alles schwimmt", sagte Bauzá. Für die Rückreise nach Mallorca werden sich die Wege der 29-Jährigen und ihrer Segelyacht vorübergehend trennen. Während die Mallorquinerin ins Flugzeug steigt, geht es für die Redò by Ànima Negra an Bord eines Yachtlogistikers im Huckepack zurück nach Port d'Andratx. Offiziell ist der frisch aufgestellte Rekord noch nicht. Nun, so die Zeitung, liege es am World Sailing Speed Record Council, die Überfahrt von Bauzá anzuerkennen.