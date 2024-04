Es war in der Nacht des 28. Juni 2003, als Mannschaftskapitän Miguel Ángel Nadal, Onkel von Mallorcas Tennis-Gott Rafa Nadal, die Siegertrophäe des spanischen Pokalwettbewerbes Copa del Rey jubelnd in den Himmel reckte. Real Mallorca hatte kurz zuvor das Finale gegen Recreativo Huelva mit 3:0 gewonnen, die Torschützen waren der uruguayische Nationalspieler Walter Pandiani sowie der damalige Superstar aus Kamerun, Samuel Eto’o, gewesen.

An den bis heute größten Erfolg in seiner rund 90-jährigen Geschichte will Fußballerstligist Real Mallorca am kommenden Samstag (6.4.) anknüpfen. Nach 1991, 1998 und 2003 stehen die Inselkicker erneut im Endspiel des spanischen Pokalwettbewerbes, dieses Mal müssen die Mallorquiner in der andalusischen Metropole Sevilla gegen den baskischen Traditionsverein Athletic Bilbao antreten, Anpfiff ist um 22 Uhr.

Große Pokal-Final-Party mit Public Viewing in Palma

Das Kartenkontingent von rund 21.000 Tickets für Mallorca-Fans ist seit etlichen Tagen vergriffen. Wer also in Sevilla nicht dabei sein kann, hat die Möglichkeit, das Spiel live im spanischen Fernsehen zu verfolgen. Die Partie wird ab 22 Uhr kostenlos im ersten spanischen Fernsehen TVE1 sowie im balearischen Regionalsender IB3 übertragen.

So richtig rund geht es jedoch beim Public Viewing in Palmas Altstadt zu. Dort findet ab 18 Uhr eine große Pokal-Final-Party mit Spielübertragung auf der Großleinwand, Dj und Rahmenprogramm zwischen der Plaça de la Reina und der Plaça Joan Carles gegenüber dem Kaufhaus von C&A statt. Der dort ebenfalls platzierte Brunnen mit seinen emblematischen Schildkrötenverzierungen gilt für Mallorca-Fans seit jeher als heilige Feierstätte. Egal ob Real am Ende gewinnt oder verliert, darf davon ausgegangen werden, dass so mancher Fan im Laufe des Abends im Brunnenbecken landet. Wer Fußballstimmung sucht, ist hier goldrichtig.

Wie sehen die Chancen für Mallorca aus?

Real Mallorca hat sich nach einer anfangs eher schwachen, später durchwachsenen Saison auf den 15. Tabellenplatz gehangelt und dürfte sich mit aktuell 31 Punkten aus dem Kampf um den Klassenhalt langsam aber sicher verabschiedet haben.

Trotz des mageren 0:0-Unentschiedens am vergangenen Wochenende gegen den FC Valencia zeigte die Mannschaft um den erfahrenen, mexikanischen Trainer Javier Aguirre in den letzten drei Ligaspielen eine recht flotte, selbstbewusste Spielweise, wenngleich die Mannschaft weiterhin sehr defensiv eingestellt ist. Der kopfballstarke kosovarische Mittelstürmer Vedet Muriqi ist Mallorcas gefährlichste Angriffswaffe. Mit dem slowakischen Torhüter Dominik Greif dürfte Real Mallorca im Falle eines Elfmeterschießens gut bedient sein, der Keeper konnte in der laufenden Saison schon einige Elfer halten.

Gegner Athletic Bilbao liegt mit 56 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz und gilt nach Statistiken als klarer Favorit für den Pokalsieg. Allerdings kassierte die baskische „Nationalmannschaft” in den letzten Begegnungen zwei Niederlagen in Folge und machte beim 0:2 gegen Real Madrid in der Verteidigung einen unsicheren Eindruck.

NBA-Promis unter den Zuschauern

Zum Finale reist selbstverständlich die gesamte Führungsriege von Real Mallorca um Präsident Andy Kohlberg. Dazu gehört auch die kanadische Basketballlegende Steve Nash. Der einstige Star der US-NBA-Liga war zwischen 2016 bis 2020 Vorgänger von Kohlberg und ist mittlerweile Minderheitsaktionär des Clubs. Sein Anteilspartner Steve Kerr, derzeit Trainer der Golden State Warrior in der NBA hatte vor wenigen Tagen erklärt, aufgrund beruflicher Verpflichtungen nicht dem Endspiel in Sevilla beiwohnen zu können.