Von dem mutmaßlichen Mord, den eine 51-jährige Frau aus Sineu auf Mallorca an ihrer Tante begangen haben soll, sind nun weitere Details an die Öffentlichkeit gelangt. Die Beschuldigte hatte ihre tote Verwandte vom Tatort in ein Auto verfrachtet und den leblosen Körper in eine Wohnung in Palma gebracht, und zwar – wie jetzt erst bekannt wurde – in einem Reisekoffer. In Palma angekommen, behauptete die Täterin gegenüber der Polizei, dass ihre Tante sich das Leben genommen habe.

Die auf der Brust klaffende Stichwunde des Opfers widerlegte jedoch ihre Aussagen, sodass die Spanierin noch vor Ort verhaftet wurde. Später gestand sie das Tötungsdelikt. Bei der Rekonstruktion des Tathergangs durch Polizei und die mutmaßliche Täterin, haben sich mittlerweile auch die Nachbarn geäußert. Diese waren nach eigenen Angaben "nicht sonderlich überrascht", weil die mutmaßliche Mörderin ihre "Reizbarkeit und Aggressivität des Öfteren demonstriert" haben soll. "Wutanfälle waren keine Seltenheit", resümiert eine Dame aus der direkten Nachbarschaft.