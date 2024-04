Auf Mallorca hat das Rathaus Santanyí beschlossen, eine Vielzahl an Kameras in der Gemeinde aufzustellen, um das Sicherheitsgefühl der Anwohner zu erhöhen. Das ließ die Bürgermeisterin Maria Pons am vergangenen Donnerstag bekannt geben. Die Videoüberwachung soll an Stellen angebracht werden, in denen es in der Vergangenheit mehr kriminelle Aktivitäten zu verzeichnen gab.

Das dürfte vielen Bewohnern Santanyís nicht gefallen: Der Gedanke, dass sie auf Schritt und Tritt überwacht werden. Maria Pons ließ verlauten, dass sich die Gemeinde um die Sicherheit der Bürger sorge. Auch Joan Gaspar Aguiló, der stellvertretende Gemeinderat, bestätigte das Vorhaben, künftig strategische Punkte in Straßen und Plätzen elektronisch überwachen zu lassen. Dazu gehörten auch einige Kreuzungen, an denen öfter Unfälle passieren. Der Verkehrsfluss solle so verbessert werden und nicht mehr ins Stocken geraten. So ganz sicher, wo die Kameras denn aufgestellt werden sollen, sind sich die Politiker aber noch nicht. Aguiló sagte, dass der lokale Polizeichef ebenso gerade dabei mitarbeite, die gefährlichsten Ecken zu lokalisieren, um das Vorhaben so schnell wie möglich in die Wege zu leiten. Pons betonte, dass das Wohl der Bürger an erster Stelle stünde. "Wir sind dafür verantwortlich, dass sich die Bewohnern Santanyís stets sicher fühlen können!" Die Verstärkung der polizeilichen Kontrollen und der Überwachungen seien das beste Mittel dafür.