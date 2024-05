Die Autowerkstatt "Suauto" in der Calle Blanquerna in Palma de Mallorca zieht nach mehr als 60 Jahren in neue Räumlichkeiten im Industriegebiet "Son Castelló". Das geht aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervor. Durch den Umzug stehen die 950 Quadratmeter der Werkstatt in der Fußgängerzone im Stadtteil Bons Aires nördlich der Altstadt leer. Seit dem 2. Mai sind die Rollläden des Betriebs heruntergelassen. Die Einrichtungen im neuen Standort im Norden von Palma sind nun geöffnet.

Der derzeitige Geschäftsführer Tomeu Ponsell, Enkel des Firmengründers und in dritter Generation an der Spitze des Unternehmens, erklärte den Umzug folgendermaßen: "Es war notwendig, diesen Schritt zu tun und zu beschließen, nach Alternativen zu suchen und unsere Dienstleistungen zu vereinheitlichen." Am neuen Standort in Son Castelló können auch Karosseriereparaturen durchgeführt werden, wofür bisher die Fahrzeuge aus dem Zentrum wegbewegt werden mussten. Der einzige Service, der nicht mehr angeboten wird, ist die Autowäsche. "Die Werkstatt wurde 1960 von meinem Großvater gegründet. Dann hat mein Vater sie übernommen, und vor elf Jahren habe ich sie zusammen mit meinem Onkel übernommen", erklärte Ponsell. Jetzt, nach der Pensionierung seines Onkels, ist er der Chef geblieben. Er wies auf die Fußgängerzone hin, die für die Werkstatt ein großes Handicap darstellte, auch wenn ein kleiner Teil der Straße für den Zugang zu den Werkstätten genutzt werden durfte. "Das hat uns sehr geschadet", und er erinnerte sich daran, dass sie allein im ersten Jahr mehr als 8000 Kunden verloren haben. Jetzt, wo sich die Bürger an die Fußgängerzone und den Straßenabschnitt mit den Terrassen gewöhnt haben, ist es auch nicht besser geworden: "Man wurde schräg angeschaut, wenn man vorbeifuhr, die Leute haben es nicht verstanden." In jedem Fall hat Ponsell seinerseits die jahrzehntelangen Beziehungen zu den Nachbarn geschätzt.