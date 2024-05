Eine junge Touristin ist am frühen Dienstagmorgen in Palma de Mallorca festgenommen worden, nachdem sie auf einem Schulgelände mehrere Kinder angegriffen, eine behinderte Person gerempelt sowie einen Polizeibeamten geschlagen hatte. Das geht aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung “Ultima Hora” hervor. Demzufolge wurde die Frau, nachdem sie überwältigt werden konnte, im Anschluss in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses Son Espases gebracht.

Der Vorfall ereignete sich um 8.30 Uhr bei der Straße Mateu Enric Lladó, in der Nähe des Anfangs der Calle Manacor. Nach den Angriffen auf die Schulkinder und die behinderte Person eilten ein Sicherheitsbeamter sowie ein Polizist zu der etwa 25-Jährigen, um sie zu bändigen. Sie setzte ihre Aggressionen fort und schlug dem Polizeibeamten zweimal auf die Brust. Daraufhin wurde sie von den beiden Männern überwältigt und in Handschellen gelegt. Über die Notrufzentrale wurde ein Krankenwagen des medizinischen Notfalldienstes angefordert. Er traf kurze Zeit später ein, um die unbeherrschte Frau zu versorgen. Die Touristin wohnt in einem Hotel an der Playa de Palma. Im Moment sind die Gründe für ihr auffälliges Verhalten nicht bekannt. Sie musste auf der Trage des Krankenwagens fixiert werden, bevor sie in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses Son Espases gebracht werden konnte.