Am Hundestrand es Carnatge in Palma de Mallorca und an der Cala Estància treibt seit einiger Zeit eine gefährliche Bande ihr Unwesen, deren Mitglieder Urlauber auf Fahrrädern attackieren. Jetzt gelang es Nationalpolizisten, zwei dieser Kriminellen festzunehmen. Ihnen werden 15 Diebstahlsdelikte bei Badegästen vorgeworfen. Die Dunkelziffer dürfte jedoch erheblich höher sein.

Die aus Algerien stammenden Delinquenten hatten sich auch darauf spezialiert, aus Fahrradkkörben Wertgegenstände zu entwenden. Sie näherten sich ihren Opfern mit hoher Geschwindigkeit auf Fahrrädern. Der Hundestrand Es Carnatge befindet sich in der Einflugschneise des Insel-Airports. Dort gibt es mehrere kleine Sandbuchten, wo neben Vierbeinern auch Menschen hinfinden. Die Cala Estància befindet sich neben der Playa de Palma und ist bei deutschen Urlaubern ausgesprochen beliebt.