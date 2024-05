Die 35-jährige Marleen Cassel möchte an der Playa de Palma auf Mallorca eine Cocktailbar eröffnen und dafür auswandern. Allerdings ganz allein – ohne Ehemann und ohne Tochter. Jahrelang war Marleen Hausfrau, Mutter und Mädchen für alles in der Baufirma ihres Mannes. Doch das Unternehmen steckt in Schwierigkeiten. Sie muss jetzt das Geld verdienen, Chefin sein und das sieben Tage die Woche. Marleen muss jedoch schon bald merken, dass sie sich überschätzt hat.

Die Trennung von der Familie, eine plötzliche Krankheit und der wachsende finanzielle Druck führen zu einer folgenschweren Entscheidung: Überstürzt verlässt sie die Insel. Eine Woche vor der Eröffnung ihrer eigenen Cocktailbar stellt Marleen alles infrage – die Auswanderung, das neue Geschäft und ihre Ehe. Ähnliche Nachrichten Auswandern nach Mallorca: So bekommen Sie es ohne große Probleme hin! Für Dirk Ostermann ist die Playa de Palma hingegen die letzte Chance, als Schlagersänger Fuß zu fassen. Der Ex-Sänger der „Zipfelbuben” holt nun Ehefrau Britta mit ins Gummiboot. Als „Britta und Dirk“ will Familie Ostermann ihre Existenz auf der Insel sichern. Mit zwei kleinen Kindern den Spagat zwischen Familie und dem Musikbusiness zu schaffen, wird sie schon bald an ihre emotionalen Grenzen bringen. Denn das trinkfreudige Publikum ist nicht jedem neuen Schlagergesicht wohlgesonnen. Als Dirk dann auch noch nach drei Jahren seine verschollene Schwester wiedersieht, die am Existenz-Minimum lebt, kommen die ersten Zweifel. Ist Mallorca wirklich der richtige Ort für seine Familie? Diese Folge der Serie „Die Auswanderer” aus dem Jahre 2017 ist am 25. Mai um 21.05 Uhr auf RTL Living zu sehen.