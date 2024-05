Was tun, wenn der Trolley zu groß ist und die Airline eine Zusatzgebührt verlangt? Ein junger Urlauber hatte hier jüngst am Flughafen von Palma de Mallorca eine kreative Idee. Er hat sein zu großes Gepäckstück bei einfach verkleinert und "passend gemacht", um der Zahlung einer Strafe zu entgehen: Hierfür riss er die Räder des Trolleys ab! Das Video seiner Freunde, die die Aktion per Kamera festhielten, ging sofort viral.

Hintergrund: Viele kennen das Problem bei Ryanair, Vueling oder anderen Fluggesellschaften: Der Flug ist günstig, solange kein Extra-Gepäck angemeldet werden muss. Blöd: Als der Jugendliche aus Málaga in seine Heimat zurückfliegen wollte, wurde er wegen seines nicht der Norm entsprechenden Handgepäck-Koffers aufgehalten und zur Kasse gebeten. Un chico le rompe las ruedas a su maleta para no tener que facturarla con Ryanair y se ahorra 70€ pic.twitter.com/EK8YOAP9JF — ceciarmy (@ceciarmy) May 20, 2024 Der Passagier wurde vom Flugpersonal darauf aufmerksam gemacht, dass er für die Übergröße des Koffers eine Strafe von 70 Euro zahlen müsse, wenn er mit dem Gepäckstück fliegen wolle. Das konnte der Betroffene jedoch nicht akzeptieren und beschloss kurzerhand, seinen Koffer auf die passende Form zu "verkleinern". Demonstrativ steckte er das ziemlich zerstörte Stïck anschließend in die Mustervorrichtung, um zu beweisen, dass nun alles seine Richtigkeit habe. Diese Tat verwunderte das Personal sowie auch andere Passagiere und Passanten. Seine Freunde hielten die Aktion per Video fest. Darauf ist das überraschte und sprachlose Gesicht der Stewardess zu sehen. Um ihn herum hatten sich mehrere Leute aufgestellt und dem jungen Mann begeistert applaudiert. Und der Passagier mit dem zerstückelten Koffer konnte schließlich passieren.