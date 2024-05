Eine 18-jährige Teenagerin ist im Dorf Biniamar auf Mallorca von einem Balkon gefallen und gestorben. Grund für den Todessturz war ein Teil der Balustrade, der herunterfiel, als sich die junge Frau draufsetzte, um mit einer Freundin ein Video für die Social-Media-Plattform Tik Tok zu drehen. Zu dem tragischen Vorfall kam es am Donnerstag gegen 20.30 Uhr.

Die 18-jährige Spanierin stürzte etwa fünf Meter herunter, der Unglücksort befindet sich an der Plaza Quintana des Dorfes. Dieses befindet sich in der Nähe von Lloseta am Fuß des Insel-Gebirges Serra de Tramuntana.

Nach dem Sturz verständigte deren Freundin sofort deren Vater, der im Nebenhaus wohnt. Er und Helfer im Krankenhaus Inca konnten die junge Frau aber nicht mehr wiederbeleben. Die guardia Civil untersucht jetzt die näheren Umstände des Todessturzes.