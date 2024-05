Unglück an der Playa de Palma So geht es den Verletzten des tragischen Gebäudeeinsturzes an der Playa de Palma Nach dem tragischen Unglück am Ballermann hat die Polizei jetzt ein Update zu den insgesamt 14 Menschen gegeben, die nach dem Gebäudeeinsturz in Insel-Krankenhäusern behandelt werden mussten