Kurioser Vorfall in Palma de Mallorca: Eine Anwohnerin des Stadteils Sa Indioteria hat sich am vergangenen Wochenende beschwert, da sie bemerkte, dass ein Müllwagen der Stadtwerke Emaya an einer EMT-Bushaltestelle in der Calle Santiago Álvarez Avellán geparkt war. Der Grund: Offenbar hatte der Fahrer das Fahrzeug dort abgestellt, um seinem Sohn auf dem nahegelenen Victoria-Fußballplatz beim Spielen zuzusehen.

Ähnliche Nachrichten Gemeinde Marratxí will Müllcontainer abschaffen und den Abfall vor jedem Haus abholen Soweit kein Drama, aber die Park-Aktion hatte unangenehme Folgen für die Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs. So sei es laut der Nachbarin einem ankommenden Bus nicht möglich gewesen, eine Rollstuhlfahrerin per Behindertenrampe aussteigen zu lassen, da der Bus wegen des abgestellten Müllwagens nicht nahe genug am Bordstein halten konnte. Die Rollstuhlfahrerin habe deshalb auf der Straße aussteigen und bis zu einem Zebrastreifen rollen müssen, um auf den Gehsteig zu gelangen. Die Anwohnerin bestätigte auch, dass der Müllwagen eine knappe Stunde an derselben Stelle geparkt war. Sie habe deshalb die die Polizei eingeschaltet. Auch nach längerem Warten seien aber keine Polizisten aufgetaucht. Die Anwohnerin wies darauf hin, dass sich diese Situation fast jedes Wochenende wiederhole und es sich immer denselben Müllwagen-Fahrer handle.