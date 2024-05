Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz dürfen sich über eine weitere Woche Pfingstferien freuen. Da wird es wieder Hunderttausende Urlauber nach Mallorca ziehen. Und die hoffen natürlich alle auf viel Sonne und hohe Temperaturen, um die Strände der Insel in vollen Zügen genießen zu können. Hier ein Überblick über das Wetter auf Mallorca in der kommenden Woche.

Die gute Nachricht vorweg: Gemäße dem staatlichen spanischen Wetteramt Aemet soll es die gesamte kommende Woche auf der Insel trocken bleiben. Dazu scheint fast jeden Tag die Sonne, nur ganz vereinzelt schieben sich Wolkenfelder davor. Niederschläge werden keine erwartet. Die Wassertemperatur rund um die Insel beträgt derzeit rund 20 Grad.

Was die Lufttemperaturen angeht, stellt sich das Bild folgendermaßen dar: Bereits am Sonntag können auf Mallorca stellenweise 26 bis 28 Grad erreicht werden. Der wärmste Tag der neuen Woche ist nach Aemet-Angaben derzeit der Montag. An diesem Tag kann das Quecksilber im Thermometer dann sogar auf bis zu 32 Grad klettern. Ab Dienstag sinken die Werte dann wieder auf "normale" 26 bis 29 Grad. Das soll sich dann auch den Rest der Woche so fortsetzen.

Gut für alle Urlauber: Mittlerweile verfügen fast alle bekannten und beliebten Playas der Insel über Sonnenschirme und Liegen. Bekanntlich starten die ersten Strände mit diesem Service um den 1.Mai, in manch einem Fall zieht sich der Aufbau allerdings bis Ende Mai hin. Auch die Rettungsschwimmer sind an den meisten Stränden auf ihren bekannten Posten.