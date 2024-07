Auf Mallorca breiten sich neuerdings besonders widerstandsfähige Kakerlaken-Exemplare aus. Darauf wies die spanische Firmenvereinigung "Anecpla" hin, die Unternehmen aus der Insektenbekämpfungsbranche vertritt. Die Tiere seien immer resistenter gegen alle möglichen Mittel und würden auch dank des Klimawandels länger leben, so Jorge Galván, Chef des Verbandes. Auch genetische Mutationen seien bereits festgestellt worden.

Kakerlaken vermehren sich besonders rapide bei 28 Grad und darüber. Das bedeutet, dass sie auf Mallorca und den Nachbarinseln momentan geradezu explodieren, da auch die Nächte besonders warm sind. Selbst gegen neu entwickelte biologische Bekämpfungsubstanzen seien viele dieser unansehnlichen Insekten inzwischen resistent.

Auf den Inseln leben Exemplare von drei Kakerlaken-Arten: der germanischen, amerikanischen und der asiatischen. Die Insekten der letztgenannten Unterart werden gerade von der amerikanischen Kakerlake systhematisch verdrängt. Es heißt, dass Kakerlaken im Gegensatz zum Menschen in der Lage seien, einen Atomkrieg ohne größere Probleme zu überleben.

Die Vereinigung "Anecpla" rät den Verbrauchern, angesichts der zunehmenden Widerstandsfähigkeit der Kakerlaken Vorsorge-Vorkehrungen zu treffen, um eine Plage in den eigenen vier Wänden zu verhindern: Öffnungen etwa in Waschbecken sollten mit Papier verschlossen werden, feuchte Stellen etwa im Badezimmer sollten trockengelegt werden und Müll in gut abschließenden Behältern deponiert werden. Zudem sollte man Essen nicht offen liegen lassen.