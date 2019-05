Linksbündnis bleibt auf Mallorca an der Macht

Während die Sozialisten von Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez Stadt und Region Madrid bei den Regional- und Kommunalwahlen am Sonntag offenbar an die rechten Parteien verloren haben, konnten sie in vielen autonomen Gemeinschaften gewinnen, auch auf Mallorca und den Nachbarinseln.

Das seit 2015 regierenden Bündnis aus PSOE-PSIB, den regionalen Grünen von Més sowie den Linkspopulisten von Podemos als Tolerierungspartner siegte im Balearen-Parlament, im Stadtrat von Palma, in den Inselräten sowie auch bei der Europawahl.

Im Parlament übertrifft der Linkspakt die absolute Mehrheit von 30 Mandaten um zwei Sitze. In Palma und in Mallorcas Inselrat kommt das Bündnis laut vorläufigem Endergebnis exakt auf die erforderliche Zahl von 15 beziehungsweise 17.

Die Weiterführung der bisherigen Koalition auf allen Ebenen dürfte somit nur noch Verhandlungssache sein. Balearen-Präsidentin Francina Armengol sprach von einem "historischen Sieg", da die Linke nun erstmals zwei Legislaturperioden in Folge bestreiten könne.

Bei den bisherigen Anläufen 1999 und 2007 hatte die konservative Volkspartei PP jeweils nach vier Jahren wieder die Macht zurückerobern können. Das ist nun ganz anders: Da die Rechte sich in Konservative, Liberale von Ciudadanos und Extremisten von Vox aufgespalten hat, wurde der Mandats- und Stimmenanteil der PP nahezu halbiert. Rechts von der Mitte bleibt sie jedoch überall in Spanien und auf den Balearen stärkste Kraft, denn sowohl Populisten als auch Liberale liegen deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Dies gilt auch für die bürgerliche regionale Zentrumspartei El Pi, die sich eine Chance als Zünglein an der Waage ausgerechnet hatte. Sie verpasste in Palma den Einzug in den Gemeinderat und kommt im Balearen-Parlament sowie im Inselrat jeweils auf drei Mandate. Damit hat sie keinerlei Einfluss auf die Mehrheitsverhältnisse.

Sozialisten PSOE .............. 27,34 Prozent ... 19 Sitze .......... 2015: 14

Konservative PP ............... 22,17 ............... 16 .......................... 20

grüne Linksregionalisten ... 10,54 ..................6 ............................ 9

Liberale Ciudadanos .......... 9,94 .................. 5 ............................ 2

Linkspolulisten Podemos .... 9,75 .................. 6 ........................... 10

Rechtspopulisten Vox ........ 8,16 ................ ...3 ............................ 0