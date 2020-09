Ex-Mallorca-Premier Matas arbeitet als Apothekengehilfe bei Madrid

Der ehemalige spanische Umweltminister und ehemalige Ministerpräsident von Mallorca und den Nachbarinseln, Jaume Matas, arbeitet momentan in dem Ort Rivas Vaciamadrid nahe der spanischen Hauptstadt als Gehilfe in einer Apotheke. Diese Tätigkeit übt der mehrfach wegen Korruption verurteilte Ex-Politiker im Rahmen eines Freigangs aus, wie die Tageszeitung "El Mundo" am Montag meldete.

Der ehemals zweifache regierungschef der Balearen (1996-1999 und 2003-2007) sitzt derzeit wegen korrupter Handlungen in der Affäre um den Ehemann von Infantin Cristina, Iñaki Urdangarin, im Aranjuez-Gefängnis ein. Ihm wurde der sogenannte "dritte Grad" zugesprochen, was ihm ermöglicht, den Apothekenjob zu machen.

Die "Rivas-Exprés"-Apotheke, wo Matas aushilft, gehört seiner Tochter Marta. (it)