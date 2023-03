Bei einer Aktion gegen dschihadistische Bestrebungen haben Beamte der spanischen Nationalpolizei am Donnerstag in Campos im Süden von Mallorca eine Immobilie durchsucht und einen Verdächtigen festgenommen. An dem Einsatz in der Jaume II.-Straße nahmen nach Medienberichten auch Beamte aus Madrid teil. Bei dem abgeführten Mann handelt es sich offenbar um einen in Spanien geborenen Marokkaner. Die Ermittler stellten Computer und Dokumente sicher.

Ob ein konkreter Anschlag geplant war, ist bislang nicht bekannt geworden. Auch über etwaige weitere Festnahmen auf der Insel oder jenseits davon wurde nichts berichtet. Die Aktion mit zahlreichen vermummten Polizisten, die sich schussisichere Westen angezogen hatten, war offenbar vom hohen spanischen Gericht Audiencia Nacional genehmigt worden. Bereits in der Vergangenheit hatte es immer mal wieder Einsätze auf der Insel gegeben, bei denen Verdächtige aus dem islamistischen Milieu abgeführt wurden. In Orten wie Inca, Manacor, Felanitx und Porto Cristo leben besonders viele Menschen aus Ländern wie Algerien oder Marokko. Der Polizeieinsatz löste in dem Dorf Unruhe unter den Einwohnern aus. Bürgermeisterin Francisca Porquer sagte, dass sie im Vorfeld über die bevorstehende Aktion informiert worden sei. Die Menschen in Campos sollten ruhig und gelassen bleiben, äußerte die Lokalpolitikerin.