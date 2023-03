Heiße Schlitten und scharfe Kurven hat Mallorca an diesem Wochenende zu bieten. Die Oldtimer-Rallye "Rally Clásico" läuft noch an diesem Samstag, 11. März. Das Fahrerlager ist in Puerto Portals, wo die Wagen sich ab 8.30 Uhr langsam auf den Weg zu den Rennstrecken machen werden. Die Rennen beginnen dann um 9.30 und gehen bis 17 Uhr. Sie führen auf zwei Strecken über die Insel. Laut des Veranstalters wird es keine Streckensperrungen geben. Oft stellen sich Autofans und Schaulustige entlang der Straßen auf, um den Oldtimern zuzusehen.