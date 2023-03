Ein paar Sachen einpacken und los geht’s. Es ist Freitagmittag, ein Wochenende mit Yoga und Wellness auf der Retreat Finca Son Manera steht bevor. Bei der Fahrt über die Inselebene wächst die Vorfreude. Son Manera ist ein altes Landgut. Es liegt etwa einen Kilometer vor Montuïri auf einer Anhöhe inmitten einer gepflegten Gartenanlage mit Palmen, Zitrus- und Olivenbäumen. Die Finca strahlt Ruhe und Leichtigkeit aus. Als sich die Eingangspforte hinter dem Auto schließt, bleibt der Alltag draußen. Das Wochenende hat begonnen.

Nach einer herzlichen Begrüßung und kleinen Pause startet das Kurz-Retreat mit Yin Yoga. Das ist ein sanfter, meditativer Yoga-Stil, bei dem die Asanas (Positionen) vorwiegend liegend oder sitzend ausgeführt und lange gehalten werden. "Geht in Gedanken durch euren Körper und spürt, wo Verspannungen sind, lasst sie bewusst los", leitet die Yogalehrerin Kerstin Pinger an. "Eine Welle der Entspannung fließt durch euren Körper." 90 Minuten vergehen wie im Flug. Danach scheint der Alltag weit weg. Wir sind angekommen.

Beim Abendbuffet mit herzhaften veganen und vegetarischen Gerichten tauschen sich die Retreatler untereinander aus. Es ist eine kleine Gruppe, etwa acht Frauen und ein Mann. Sabina Koch führt ein Naturkosmetikstudio in Santanyí. Seit 27 Jahren lebt sie auf der Insel. Sie habe sich eine kleine Auszeit gönnen wollen und erst an ein Wellnesswochenende in einem Hotel gedacht, erzählt die Residentin, aber die natürliche, familiäre Atmosphäre der Retreat-Finca gefalle ihr besser.

Der Samstag steht ganz im Zeichen von Wellness mit Sauna, schwimmen im Salzwasser-Indoorpool und dem persönlichen Highlight einer ganzheitlichen Massage. Wunderbar leicht und frei fühlt sich der Rücken anschließend an. "Nicht immer über alles grübeln", meint der Masseur Carlos García: "Die Sorgen sitzen im Kreuz."

Am Nachmittag ein Spaziergang nach Montuïri. In dem mittelalterlichen Ort, berühmt für seine acht Windmühlen, herrscht die gleiche Gelassenheit wie auf der Finca. Kinder spielen auf den gepflasterten Gassen, eine ältere Dame grüßt freundlich auf ihrem Weg in die Kirche, junge Leute plaudern im Café an der Plaça Major, an der früher einmal eine Universität stand.

Am Sonntagmorgen geht es wieder auf die Yogamatte, dieses Mal mit einer kräftigenden, aktivierenden Einheit. "Spür hin, was geht und was nicht geht, nimm Widerstände wahr, ohne sie zu bewerten", sagt die Yogalehrerin Daniela Hornsteiner. Yoga helfe, mehr Bewusstsein ins Leben zu bringen, statt nur zu funktionieren und tun. Durchs Üben werde man immer feiner in der Wahrnehmung. Dadurch lerne man auch, seinen bewegten Geist zu beruhigen und wieder in Klarheit zu bringen.

Nach anderthalb Stunden Asanas freuen sich alle auf das reichhaltige Vollwertfrühstück, nachdem der Aufenthalt auf der Finca allmählich ausklingt. Man würde gerne bleiben, aber gefühlt war das Retreat viel länger als zwei Tage. Was bleibt, ist Dankbarkeit und Frische, als sei der Körper von Bleigewichten befreit und rundum beweglich.

Es existieren andere Möglichkeiten, abzuschalten und Energie zu tanken, zum Beispiel beim Sport treiben oder Wandern. Das Besondere am Yoga sei die bewusste Arbeit mit sich selbst, meint Daniela Hornsteiner. "Raus aus dem Kopf, rein in den Körper." Das erkläre sicherlich die zunehmende Beliebtheit von Yoga-Retreats auch auf der Insel. Die meisten dauern eine Woche. Nach Yoga-Wochenenden, die aktuell angeboten werden, muss man ein bisschen suchen.

Marina Sánchez verbindet Yoga mit Meditation und Kunsttherapie. Sie ergänzen sich, meint die Spanierin. "Die Kunsttherapie hilft uns, unsere Emotionen auszudrücken." Ihr dreitägiges Retreat findet auf einer Finca an einer Bucht in Porto Cristo statt. Irena Carbó nimmt ihre Teilnehmer gerne zum Waldbaden mit, einen achtsamen Aufenthalt im Wald, der helfe die Sinne zu öffnen. Ansonsten richte sie das Programm ganz nach den persönlichen Bedürfnissen aus, meint die Yogalehrerin. "Wenn drei bis sechs Personen Interesse haben, organisiere ich ein Kurz-Retreat entweder in einer Finca in Meeresnähe in Campos oder in der Tramuntana."

Ein langes Wochenende von Donnerstag bis Sonntag mit Yoga, Massage, Klangerlebnis und Naturerfahrung bietet Nadine Hawa in der wunderschönen Finca Son Salas im Tal von Sóller an. "Nichts ist verpflichtend. Jeder macht mit, wozu er Lust hat." Das Ziel sei zu entspannen, sich verwöhnen zu lassen und zu seiner Mitte zu finden.

Allen Retreats gemeinsam ist der Aufenthalt in einer abgeschiedenen Finca, gute vegetarische Ernährung und Yogaeinheiten, die sowohl für Einsteiger als auch Geübte geeignet sind.

Wochenende mit Yoga und Wellness

auf der Retreat Finca Son Manera in Montuïri

Sprache: Deutsch

2 Nächte, Yoga, Massage, Spa, Verpflegung, ab 320 Euro

www.sonmanera.com

Tel. 634313200



Yoga mit Meditation und Kunsttherapie

in Porto Cristo

2 Nächte, Yoga, alle Workshops, Verpflegung, 295 Euro

Sprachen: Englisch und Spanisch

Marina Sánchez

Tel. 645140686

Yoga-Wochenende nach Maß

in Campos und der Tramuntana

2 Nächte, Yoga, alle Aktivitäten, Verpflegung, 475 Euro

Sprachen: Englisch und Spanisch



Irena Cabó

www.canvida.net

Tel. 634594064

Yoga and healthy living retreat

Finca Son Salas in Sóller

3 Nächte, Yoga, Massage, alle Aktivitäten, ab 1100 Euro

Sprache: Englisch, zum Teil auch Deutsch und Spanisch

www.anandamallorca.com