Stellen Sie sich einmal vor, Sie wären Schlagzeuger einer Band und hätten am Abend des Auftritts vergessen, Ihren Hocker mitzubringen. Sie müssten also das ganze Konzert über im Stehen spielen. So oder ähnlich soll vor rund zwölf Jahren in Kalifornien die Fitnesssportart Pound entstanden sein, wobei der Name auf die englische Bezeichnung für das Schlagen der Drumsticks gegeneinander oder in der Luft zurückgeht.

Dass auch im Eventlokal El Cid in Molinar jeden Dienstagabend eine Gruppe von 10 bis 15 fitnessbewußten Frauen und Männer zu Rockmusik mit phosphorgrünen, sogenannten Ripstix auf imaginären Schlagzeugen trommeln und dazu choreografische Übungen tanzen, ist Sarah Lexen zu verdanken. Die seit vielen Jahren auf der Insel ansässige Deutsche lernte Pound-Fitness vor ein paar Jahren auf einem Musikfestival in Deutschland kennen und schätzen. „Beeindruckt hat mich die Energie, die so ein Pound-Rockout in einem freisetzt. Körper und Geist folgen irgendwann nur noch dem Rhythmus der Musik, es ist damit eine der besten Fitness-Methoden, um Stress und Kalorien gleichermaßen abzubauen, und dabei noch riesig Spaß zu haben”, schwärmt Lexen. Die beim Pound verwendeten Trommelstöcke wiegen doppelt so viel wie die von Musikern und helfen somit, Rücken, Schultern, Bizeps, Trizeps, Brust und Unterarme mit etwas mehr Gewicht zu trainieren. Die vermeintlich einfache Choreografie ist ein ausgeklügelter Mix aus isometrischen Übungen, Plyometrie, Yoga- und Pilates-Haltungen, sowie typischen Bewegungsabläufen eines Aerobic-Kurses. Trainiert werden dabei nicht nur Muskeln, sondern auch Kreislauf und Ausdauervermögen. „Ganz wichtig ist, dass Pound-Fitness wirklich für jedes Alter und jedes Trainingsniveau geeignet ist. So können die vorgegebenen Choreografien auch langsamer oder mit weniger Körpereinsatz nachgemacht werden. Ganz so wie man gerade drauf ist”, sagt Lexen, die neben ihrem Unterricht und Workshops auch Ausbildungen zum Pound-Pro anbietet. Doch wie viel kostet der Spaß? „Wer einfach nur eine Schnupperstunde zum Ausprobieren am Dienstagabend im El Cid machen möchte, zahlt für eine Stunde einen Sonderpreis von fünf Euro. Wem es anschließend gefällt, kann wiederkommen und zahlt dann entweder 15 Euro für einen Halbmonatskurs oder 25 Euro für vier Trainingsstunden pro Monat. Seitdem sie mit den Kursen in El Molinar im vergangenen Januar begonnen, hat sich bereits ein Kernteam von etwa 15 SchülerInnen gebildet, das nach dem Training noch etwas im Lokal trinkt, oder in der Freizeit gemeinsam etwas unternimmt. „Jeder ist bei uns willkommen, wir sind eine ganz entspannte Truppe. Wer möchte, kann sich bei den Trainings-Sessions so richtig abreagieren und auspowern oder aber einfach nur ganz entspannt Spaß haben”, sagt Lexen. Das sei bei echten Schlagzeugern von Rockbands auch nicht viel anders. Die Pound-Workouts von Sarah Lexen finden jeden Dienstagabend um 18.30 Uhr im Lokal El Cid in Es Molinar / Palma statt. Info und Anmeldung per Email an info@sarahlexen.com