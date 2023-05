Wieso nicht den Meistertitel auf Mallorca feiern? Diese Idee hatte Dortmunds Innenverteidiger Niklas Süle. Ein Sieg gegen Mainz am kommenden Samstag im Signal Iduna Park und der BVB ist deutscher Meister. Kein Wunder also, dass die Pläne zur anschließenden Meisterfeier indessen auf Hochtouren laufen. Kurios: Ginge es nach BVB-Spieler Niklas Süle, würde der Titel an der Playa de Palma gefeiert werden.



Wie Süle während des Dortmunder Trainings im Interview mit dem TV-Sender Sky verriet, hat er vor dem Saisonfinale sicherheitshalber noch keinen Urlaub gebucht. "Ich habe nichts geplant ab dem 28. Mai – mit der Hoffnung, dass wir da von mir aus an den Bierkönig gehen." Er würde auch dafür sorgen, die Party anzuheizen, so der Spieler weiter.



Nach mehreren Jahren bei der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Bayern München spielt der Innenverteidiger seit 2022 bei Borussia Dortmund. Auf derselben Position wird Süle seit 2016 auch in der deutschen Nationalmannschaft eingesetzt.



Niklas Süle zeigt sich vor dem letzten Spiel der Saison am kommenden Wochenende zuversichtlich. "Wer den längeren Atem hat, der wird das Ding nach 34 Spielen verdient holen." Im Falle einer Dortmunder Niederlage am kommenden Samstag müsste der BVB hoffen, dass der FC Bayern nicht gewinnt. Selbst ein Unentschieden beim FC Bayern würde allerdings zum Titel für den BVB reichen.



Eines ist sicher: Gewinnt der BVB am Samstag, steht Dortmund Kopf. Ein Autokorso und die Feier am Borsigplatz sind schon geplant. Anpfiff am kommenden Samstag im Signal Iduna Park ist um 15.30 Uhr.