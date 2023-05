Vom 28. Mai bis einschließlich 2. Juni findet auf Mallorca erneut eines der wohl größten Open Water Festivals Europas statt, das sogenannte Best Festival. Schauplatz der Veranstaltung sind die weißen Sandstrände um den ehemaligen Fischerort Colònia Sant Jordi im Südosten der Insel.

Organisiert wird das Event zum neunten Mal von dem im Ort ansässigen internationalen Schwimmtrainingszentrum Best Center Sport. Auf dem Programm stehen insgesamt acht Wettbewerbe über unterschiedliche Distanzen, die sowohl für Profis als auch Amateure und Hobby-Freiwasserschwimmer konzipiert sind.

Neben den Wettbewerben im Meer werden den Teilnehmern auch Trainingseinheiten und Seminare mit Weltklasseschwimmern im Best Center geboten. Zudem gibt es ein buntes Rahmenprogramm aus Sport-, Musik- und Gastroveranstaltungen.

Teilnehmen kann jeder, der im offenen Meer schwimmen möchte. Eines der Highlights der Veranstaltung ist wie in den vergangenen Jahren das Wettschwimmen vom Yachthafen Sa Ràpita nach Colònia Sant Jordi entlang des Dünenstrandes Es Trenc. Die dabei zu bewältigende Distanz beträgt knapp fünf Kilometer. Geschwommen wird eine mit Bojen markierte Strecke, die Teilnehmer werden dabei von Sicherheitskräften in Begleitbooten „bewacht”, die im Notfall erschöpfte Schwimmer an Bord holen. Im Startpreis von 55 Euro ist auch der Bustransfer von Colònia Sant Jordi zum Startpunkt am Strand von Sa Ràpita inklusive.

Am 29. Mai fällt dann der Startschuss zum sogenannten Triathlon, einem insgesamt 1,9 Kilometer langen Dreieckskurs in der kleinen Bucht Cala Gaviota an der Südspitze von Colònia Sant Jordi. Wer sich fit genug fühlt, kann auch die doppelte Distanz in einer eigenen Wertungsklasse zurücklegen. Das Startgeld inklusive Zeitmessung und Begleitung auf dem Wasser beträgt 45 Euro.

Am darauffolgenden Tag verlagert sich der Wettkampfschauplatz an den Strand Es Dolç gegenüber dem Hafen von Colònia Sant Jordi. Bei der Strecke handelt es sich um einen 1,5 Kilometer langen Zickzack-Kurs entlang eines Bojenfeldes mit Zielankunft am Hafenstrand. Aufgrund der kurzen Strecke ist dieser Wettbewerb auch für Anfänger im Freiwasser-Schwimmen geeignet. Die Startgebühr beträgt ebenfalls 45 Euro.

Etwas anstrengender geht es am 30. Mai an gleicher Stelle bei einem 2,5 Kilometer langen Wettbewerb zu. Die Teilnehmer müssen dabei zweimal einen mit Bojen abgesteckten Viereck-Kurs umschwimmen. Das Startgeld beträgt 45 Euro.

Die Playa Es Carbó zählt aufgrund ihrer relativen Abgeschiedenheit rund drei Kilometer nördlich von Colònia Sant Jordi zu den schönsten Sandstränden der Insel. Von dort startet am 31. Mai der drei Kilometer lange Open-Water-Schwimmwettbewerb zur Playa Es Port am Hafen des Ortes. Geschwommen wird in einem vorgegebenen Zick-Zack-Kurs. Das Startgeld beträgt erneut 45 Euro.

Dieser Wettbewerb ist das „Vorspiel” für die wohl härteste Herausforderung des Best Festivals in diesem Jahr. Teilnehmer müssen dabei wahlweise einen sieben oder zehn Kilometer langen Parcours auf dem Meer zurücklegen. Die Strecke führt von Colònia Sant Jordi bis weit hinaus in die Bucht am Es-Trenc-Strand und ist damit nur wirklich geübten und durchtrainierten Freiwasserschwimmern vorbehalten. Das Startgeld beträgt 65 Euro.

Am letzten Tag des Open Water Festivals steht ein Staffel-Schwimmen für Teams über die Distanz von 4x500 Meter auf dem Programm. Das Startgeld beträgt 45 Euro pro Team.

Alle Infos zum

Best Festival unter www.bestopenwater.com