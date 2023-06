Die beiden Grand-Slam-Champions Rafael Nadal und Carlos Moya führten die prominente Gästeschar an, die am Dienstag nach Santa Ponça gekommen war, um bei den Mallorca Championships das vermeintlich letzte Match auf der ATP-Tour von Feliciano Lopez mitzuverfolgen. Doch die 41-jährige spanische Tennis-Legende hat sein Karriereende mit einem 6:3, 7:5-Auftaktsieg gegen den Australier Max Purcell zumindest um einen Tag verschoben.

Rafael Nadal war mit seiner Ehefrau Maria Francisca Perello in den Mallorca Country Club gekommen, um wie sein Onkel und Turnierdirektor Toni Nadal, Carlos Moya und Marc Lopez der Abschiedsvorstellung seines langjährigen Weggefährten beizuwohnen. Doch Feliciano Lopez packte gegen den Weltranglisten-62. Max Purcell noch einmal all seine großen Fähigkeiten auf Rasen aus und nutzte jede sich bietende Chance, um am Netz effektiv zu punkten. Der Gewinner von sieben ATP-Turnieren tat das dermaßen gekonnt, dass er nach einer Spielzeit von 80 Minuten als umjubelter 6:3-7:5-Sieger vom Platz ging. Es war der erste Erfolg für Lopez nach zehn Niederlagen in Folge gegen einen Spieler aus den Top 100.

„Dieser Sieg ist etwas ganz Besonderes. Das ist einer der speziellsten Erfolge in meiner Karriere, er übertrifft all meine Erwartungen“, rang Lopez beim Siegerinterview auf dem Centre Court nach Worten – und hielt dabei seinen zweijährigen Sohn Dario im Arm. Auch Ehefrau Sandra, seine Eltern Feliciano und Belen sowie Bruder Victor freuten sich auf der Tribüne mit „Feli“ mit. „So einen Sieg vor meinen Liebsten und so vielen Freunden feiern zu dürfen, ist einfach überwältigend. Ich freue mich, dass ich hier morgen eine weitere Chance bekomme“, so Lopez, der am Mittwoch im zweiten Match nach 15.30 Uhr mit Jordan Thompson auf einen weiteren Australier treffen wird. Thompson, aktuell die Nummer 71 im ATP-Ranking, hatte bereits am Montag den Franzosen Richard Gasquet mit 6:3, 6:4 bezwungen.

Am Mittwoch greift auch der topgesetzte Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas in den Einzel-Wettbewerb der mit 984.805 Euro dotierten Mallorca Championships ein. Der Weltranglisten-Fünfte trifft ab 15.30 Uhr in seiner Achtelfinal-Partie auf den Deutschen Yannick Hanfmann, der am Montag den Argentinier Pedro Cachin mit 6:2, 6:1 aus dem Turnier nahm. Der Spieltag beginnt um 12.00 Uhr mit dem französischen Duell zwischen Arthur Rinderknech und Constant Lestienne, im Anschluss daran prallen die US-Amerikaner Ben Shelton und Christopher Eubanks aufeinander.