Yannick Hanfmann hat bei den mit 984.805 Euro dotierten Mallorca Championships in Santa Ponça einen Auftakt nach Maß erwischt. Der Deutsche mit aktueller Weltranglisten-Position 48 fegte am Montag in seinem Erstrundenmatch beim ATP-Rasenturnier im Mallorca Country Club den Argentinier Pedro Cachin in 61 Minuten mit 6:2, 6:1 vom Platz. Im Achtelfinale kommt es nun zum Kracher zwischen Hanfmann und dem topgesetzten Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas.

Yannick Hanfmann lieferte gegen Pedro Cachin eine starke Vorstellung ab und blieb bei hochsommerlichen Temperaturen in engen Situationen cool. Während der 31-jährige Deutsche seinem Gegner nicht weniger als fünfmal den Aufschlag abnahm, machte er seinerseits alle vier Breakchancen des Weltranglisten-67. aus Argentinien zunichte. Der klare 6:2, 6:1-Erfolg beschert Hanfmann nun ein Duell mit dem griechischen Vorjahressieger Tsitsipas (ATP-Rang 5). "Das 6:2, 6:1 sieht deutlich aus, aber in drei Aufschlagspielen hatte ich Breakbälle gegen mich gehabt. Die habe ich aber alle abwehren können. Ich habe gut serviert und auch gleich einen guten Rhythmus gefunden. Das ist nicht immer einfach bei Rasenturnieren, daher bin ich heute auch sehr zufrieden", sagte Hanfmann, der seine Kräfte nicht unnötig vergeudete. "Es hatte 32 Grad am Platz und war sehr heiß. Da braucht man jedes Prozent, deswegen war ich sehr fokussiert und wollte keine Dummheiten machen." Gegen seinen nächsten Gegner Stefanos Tsitsipas hat Hanfmann schon einmal auf Rasen gespielt. 2017 siegte der Grieche in der zweiten Qualifikationsrunde in Wimbledon zweimal im Tiebreak. "Dass ich schon ein Match in den Beinen habe, kann natürlich helfen, aber er ist hier der Titelverteidiger und ein sehr guter Spieler. Da brauchen wir nicht viel herumreden, aber ich bin in einer guten Verfassung und freue mich auf das Match", ergänzte Hanfmann. Die ATP Mallorca Championships werden noch bis Sonntag, 1. Juli, im Santa Ponsa Country ausgetragen. Tickets für die Mallorca Championships sind auf der Website https://www.ticket-onlineshop.com/ols/mallorca-championships/ , per E-Mail an ticket@mallorca-championships.com sowie telefonisch unter der Nummer +34 871 022 513 erhältlich