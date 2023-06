Tolle Nachricht für alle Tennis-Fans auf Mallorca! Vorjahressieger Stefanos Tsitsipas wird versuchen, seinen Titel bei den mit 984.805 Euro dotierten ATP Mallorca Championships vom 24. Juni bis 1. Juli in Santa Ponca zu verteidigen. Der griechische Weltranglisten-Fünfte schlägt dank einer Wildcard sowohl im Einzel als auch im Doppel gemeinsam mit Feliciano Lopez im Mallorca Country Club auf. Der 41-jährige Lopez bestreitet in Mallorca bekanntlich sein letztes ATP-Turnier auf spanischem Boden.

Stefanos Tsitsipas führt die Setzliste vor dem Niederländer Tallon Griekspoor, der in der Vorwoche beim ATP-Rasenturnier in 's-Hertogenbosch triumphiert hat, sowie dem Australier Nick Kyrgios und dem Spanier Alejandro Davidovich Fokina an. Mit Bernabe Zapata Miralles, Roberto Carballes Baena und Albert Ramos-Vinolas haben drei weitere Spanier ihren Platz im Hauptfeld der Mallorca Championships sicher. Aus deutscher Sicht ist der Weltranglisten-53. Yannick Hanfmann mit dabei. Veranstalter Edwin Weindorfer und Turnierdirektor Toni Nadal können noch eine weitere Wildcard für das Hauptfeld vergeben, nachdem der ursprünglich dafür vorgesehene Kanadier Felix Auger-Aliassime für die Turniere in Halle und Mallorca wegen einer Blessur im linken Knie absagen musste.

Im Doppel ist die mexikanisch-französische Paarung Santiago Gonzalez und Edouard Roger-Vasselin topgesetzt. Dahinter folgen als Nummer zwei Marcel Granollers (ESP) und Horacio Zeballos (ARG), die zusammen bereits sieben ATP-Turniere gewonnen haben. Der Kölner Andreas Mies tritt mit dem Franzosen Fabrice Martin an. Österreich ist mit dem Duo Alexander Erler/Lucas Miedler sowie Philipp Oswald vertreten, der mit dem Niederländer Robin Haase spielen wird.

Tickets für die Mallorca Championships sind auf der Website

https://www.ticket-onlineshop.com/ols/mallorca-championships/, per E-Mail an

ticket@mallorca-championships.com sowie telefonisch unter der

Nummer +34 871 022513 erhältlich!