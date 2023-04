Der Countdown für die dritte Ausgabe des ATP-Herrenturniers auf Mallorca hat begonnen. Vom 24. Juni bis einschließlich 1. Juli werden erneut einige der besten Tennisspieler der Welt auf dem Rasen des Santa Ponsa Country Clubs abschlagen. Das mit knapp einer Million Euro dotierte Profiturnier hat sich mittlerweile als Vorakt für den renommierten britischen Grand Slam in Wimbledon etabliert, der direkt im Anschluss stattfindet. „Wir sind stolz darauf, unseren Zuschauern auch in diesem Jahr wieder ein hochklassiges Tennis-Erlebnis bieten zu können”, erklärte Turnierveranstalter Edwin Weinberger.

Um den wachsenden Zuschauerinteresse an den „Mallorca Championships” gerecht zu werden, wird die Zahl der Sitzplätze auf allen Rängen in diesem Jahr um 600 erhöht. „Wir rechnen mit mehr als 40.000 Zuschauern”, so Weinberger, der bei der jüngst Präsentation von Turnierdirektor Toni Nadal, Onkel von Superstar Rafael Nadal, begleitet wurde. Auch die Zahl der VIP-Zuschauerboxen wurde von 40 auf 49 erhöht. Zu den weiteren Neuerungen der „ATP Mallorca Championships” gehört auch die Umgestaltung des Parkplatzes zum Turnier-Dorf mit verschiedenen Ständen und Rahmenprogramm-Anbietern.

Hinsichtlich der Teilnehmer wollten weder Weinberger noch Nadal konkrete Namen nennen. „Die meisten Spieler sind derzeit mit anderen Dingen beschäftigt. Wir stehen aber mit einigen Top-Spielern in Verhandlung und können jetzt schon versprechen, dass die Zuschauer auf ihre Kosten kommen werden”, so Toni Nadal. Besonderes Interesse von Seiten der Turnierveranstalter gilt in diesem Jahr den US-amerikanischen Profis. Auf die Frage der Journalisten, ob möglicherweise US-Star Taylor Fritz in Santa Ponsa abschlagen wird, antwortete Nadal lediglich mit einem Schultzerzucken. Der einzige bekannte Star der ATP-Serie, der seine Teilnahme auf Mallorca zugesagt hat, ist der Australier Nick Kyrgos, aktuell Nr. 24 der Weltrangliste. Ebenfalls am Start sein wird der Spanier Feliciano López, der mit den Mallorca Championships sein letztes Turnier auf spanischem Boden spielen wird, ehe er Ende des Jahres seine Karriere beendet.

Info und Kartenverkauf unter www.mallorca-championships.com