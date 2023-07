Eine leichte Brise weht einem ins Gesicht, während es an der Hafenpromenade entlang in Richtung Palmas Altstadt geht. Obwohl die Temperaturen schon am Vormittag an der 30-Grad-Marke kratzen, ist es auf dem Rad noch gut auszuhalten. Anstatt Palma mühselig zu Fuß zu erkunden, kann man mittlerweile Stadtführungen auf dem Drahtesel machen. Und das hat einige Vorteile. „Erstens schwitzt man weniger und zweitens sieht der Urlauber in kürzerer Zeit mehr von der Stadt”, erklärt Juanjo Cerván, Betreiber des Fahrradverleihs Palma Bicycle Tours.

Alex Lenz arbeitet schon seit einigen Jahren als Stadtführer.

Fast täglich bietet das kleine Unternehmen Stadtführungen auf dem Bike an. Dabei muss noch selbst in die Pedale getreten werden. „Elektrisch betriebene Fahrräder sind bei uns Fehlanzeige”, erklärt Cerván und lacht. Auf dem Programm stehen verschiedene Strecken zur Verfügung. Am beliebtesten ist die 3,5-stündige Tour am Vormittag, die auch mit Tapas-Verköstigung gebucht werden kann. Während der warmen Sommermonate wird zudem eine zusätzliche Tour am frühen Abend angeboten. Helme und Fahrradkörbe werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt, alle Teilnehmer haben zudem die Gelegenheit sich mit Wasser auszustatten.

Der erste Stopp findet bereits nach wenigen hundert Metern an der Hafenmündung gegenüber dem Mühlenviertel Es Jonquet statt. Alex Lenz, der die Gruppe an diesem Morgen als Stadtführer begleitet, erläutert historische Fakten über die Inselhauptstadt. Die Tour wird an diesem Tag auf Englisch angeboten, „Guía” Alex Lenz spricht aber auch fließend Spanisch und Deutsch.

Kurze Trinkpausen im Schatten sind besonders an heißen Tagen notwendig.

Weiter geht es zur Fischhandelsbörse La Lonja. Nach einer kurzen Verschnaufpause im Schatten führt die Tour durch die schmalen Gassen von Palma, vorbei an traditionellen Bäckereien („Forns”), Herrenhäusern, Boutiquen, Geschäften und abgelegenen touristischen Unterkünften wie das Hostal Pons. „In den schmalen Gässchen kann man sich schonmal verlieren. Allerdings entdeckt man auf dem Drahtesel einfach mehr als zu Fuß”, bemerkt Alex Lenz.

Ein Höhepunkt der Stadtführung ist die Kathedrale von Palma, die auch oft einfach nur „La Seu” genannt wird. Der unterhalb gelegene Parc de la Mar eignet sich als idealer Ausgangspunkt für das perfekte Erinnerungsfoto. Weitere Stationen auf der Route sind die Basilika San Francesc und die katholische Kirche Santa Eulàlia. Gegen 12.30 Uhr folgt die wohlverdiente Mittagspause auf der Plaça Major. Dort gibt es die Gelegenheit, sich mit landestypischen Tapas und Kaltgetränken zu stärken. Nach der rund halbstündigen Rast geht die Tour weiter durch die Innenstadt und schließlich in Richtung Küste in die mediterranen Vororte Portixol und El Molinar. Von dort kehrt man auf dem Fahrradweg am Meer entlang zurück zum Paseo Marítimo. Ein Ausflug, der sich auf jeden Fall lohnt!