Fast drei Millionen Euro hat die Stadt Palma in die Modernisierung und Ausweitung ihres öffentlichen Leihfahrradsystems Bicipalma gesteckt – das Geld kommt allerdings von der EU. 930 nagelneue Fahrräder wurden angeschafft, 270 davon mit Elektroantrieb (zu erkennen an der rosa Farbe). Die wichtigste Neuerung aber ist, dass das Leihfahrradsystem mit seinen künftig 85 Stationen praktisch die ganze Stadt abdeckt. Bislang konnte man die Räder nur im Innenstadtbereich nutzen. Mittlerweile gibt es auch Stationen jenseits der Ringautobahn Via de Cintura.

Bereits im Februar meldete die Stadtverwaltung, dass sich die Nutzerzahl im Vergleich zum Vorgängersystem verdreifacht habe. Die Nutzung der Fahrräder ist in der ersten halben Stunde gratis, anschließend werden pro 30 Minuten 50 Cent fällig (bis zu zwei Stunden). Einen Haken aber hat Bicipalma weiterhin: Wer nicht in Palma gemeldet ist, kann sich für den Service nicht anmelden. Touristen also bleiben außen vor und müssen sich, wollen sie denn mit dem Fahrrad die Stadt erkunden, einen privaten Leihanbieter suchen. Anmeldung, Nutzungsbedingungen und Informationen zu den Stationen gibt es im Internet unter der Adresse www.bicipalma.com.