Es darf geschubst, gerangelt, aber vor allem ins Gesicht, in den Bauch, Unterleib oder auf den Rücken geschlagen werden. Umso härter, desto besser und am besten gleich so hart, dass der Gegner nach dem letzten Schlag der Glocke auf dem Boden liegen bleibt, unfähig aus eigener Kraft wieder auf die Beine zu kommen. K.-o.-Sieg nennt man das im Boxsport, der am kommenden Samstag mit der „Mallorca Fight Night” wieder einmal ins öffentliche Rampenlicht gerät.

Bei der fünften Ausgabe der Veranstaltung in Palmas Event-Finca Son Amar treten insgesamt 40 Boxer aus einem halben Dutzend Ländern in drei unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander an: dem MMA-Boxen, dem Thai-Boxen (Muay Thai) sowie dem K-1, einer Mischung aus Boxen, Karate und Muay Thai. Die Teilnehmer kämpfen dabei in ihren jeweiligen Gewichtsklassen. Während am frühen Abend ausschließlich Amateure in den Ring steigen, schlagen die Profis erst später am Abend zu.

Farah El Bousairi boxt in diesem Jahr zum ersten Mal bei der Mallorca Fight Night.

Von mallorquinischer Seite streift sich Farah El Bousairi die Boxhandschuhe über. Sie ist die einzige Kämpferin mit einer Profi-Lizenz auf den Balearen, sprich, sie bekommt nach einem Sieg ein Preisgeld aufs Konto überwiesen. Wie hoch das bei der Mallorca Fight Night ist, will die 28-jährige Spanierin mit marokkanischen Wurzeln aber nicht verraten. „Ein Vermögen ist es jedenfalls nicht”, sagt sie. Ihren Lebensunterhalt verdient sie als Hotelangestellte, Boxen ist dennoch ihr Leben. 51 Kilo will Bousairi am Samstag auf die Waage bringen, das reicht für den Start in der Fliegengewichts-Klasse. „Meine Gegnerin ist eine Argentinierin, mehr weiß ich nicht”, sagt sie. Ist ihr auch egal, schließlich würde sie im Ring ihre beste Freundin schlagen, wenn es darauf ankäme. Und es kommt eigentlich immer darauf an.

Bousairi trainiert mindestens zwei Stunden pro Tag in Palmas Motorcity Boxing Club. Neben den verschiedenen Schlag- und Deckungstechniken müssen auch die Arbeit mit den Füßen und Bewegungsabläufe immer wieder einstudiert werden. „Dazu kommen Ausdauer- und Krafttraining”, sagt Bousairi, die den Spaß am Boxen von ihrem marokkanischen Vater erbte, der selbst viele Jahre lang als Profi in den Ring gestiegen ist.

Die Mallorca Fight Night ist keine reine Sportveranstaltung. Das zahlende Publikum wird auch mit einem reichhaltigen Rahmenprogramm aus Showkämpfen, Musik- und Laseranimationen nach Son Amar gelockt. Verschiedene Ess- und Getränkestände sollen das Event somit zu einer glamourösen Box-Party nach amerikanischem Vorbild machen.

Geistiger Vater der seit 2012 in unregelmäßigen Abständen ausgetragenen Mallorca Fightnight ist der ehemalige deutsche Box-Profi und heutige Promotor Christian Brorhilker. „Viele Menschen verbinden Boxen mit Brutalität und Rotlicht-milieu. Diese Vorurteile wollen wir abbauen”, erklärte der Insel-Resident unlängst gegenüber MM.

Alle Info zum Event sowie

Eintrittskartenverkauf (ab 35 Euro) unter www.sonamar.com. Minderjährige sind ausgeschlossen.