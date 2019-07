Aida-Taufe vor der Kathedrale von Palma

Aida Cruises setzt mal wieder auf Mallorca als Event-Location: Am 30. November wird die Aida Mira (bisher Costa Neoriviera) vor der Kathedrale von Palma getauft.

An diesem Tag wird das Kreuzfahrtschiff Aida Mira offiziell in die Aida-Flotte aufgenommen. Es handelt sich um die bisherige Costa Neoriviera, die früher auch Grand Mistral und Mistral hieß und seit 1999 über die Weltmeere schippert. Noch bevor das Schiff von Palma aus Kurs auf Südafrika nimmt, können Gäste die Aida Mira auf einer exklusiven viertägigen Reise im Mittelmeer kennenlernen.

Die Welcome Cruise startet am 30. November 2019 in Palma de Mallorca mit einem ersten Höhepunkt: der feierlichen Taufe der Aida Mira. Vor der Kulisse der Kathedrale sind laut Aida Cruises Gänsehautmomente vorprogrammiert. Wer das Schiff tauft, wird allerdings noch nicht verraten.

Von Mallorca geht es weiter nach Sète. Die Region Languedoc-Roussillon ist eines der größten Weinanbaugebiete Frankreichs. Am folgenden Tag steht Barcelona auf dem Programm. Am 4. Dezember kommt die Aida Mira wieder in Palma an.

Die exklusive Welcome Cruise ist ab 449 Euro pro Person zum Beispiel auf www.aida.de buchbar.

Dia Aida Mira wird Teil des Selection-Programms von Aida Cruises. Unter dem Motto „Land & Leute erleben" verspricht das Programm unter anderem „außergewöhnliche Routen", „landestypische Kultur" und „lange Landaufenthalte". Auch die ersten Aida-Schiffe Aida Cara, Aida Vita und Aida Aura sind inzwischen „Selection-Schiffe". Die Aida Mira verbringt ab Dezember ihre erste Saison an der Küste Südafrikas und Namibias und nimmt ab Sommer kommenden Jahres Kurs auf die charmanten Küstenstädte im östlichen Mittelmeer.