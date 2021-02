Spanien arbeitet an Reise-Korridoren besonders für Mallorca

Die spanische Regierung arbeitet angesichts der Corona-Pandemie an sogenannten Reise-Korridoren, um Besuche in Spanien wieder möglich zu machen. Das sagte die Tourismusministerin der Zentralregierung in Madrid, Reyes Maroto, am Montag bei einer Pressekonferenz. Davon könnten besonders Geimpfte, die auf die Balearen und nach Mallorca reisen möchten, profitieren.

Zentraler Teil dieser Korridore sollen Impf-Zertifikate oder Impf-Reisepässe sein, sagte Maroto. "Damit soll sicheres Reisen möglich werden." Spanien arbeite mit der Europäischen Union und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zusammen und treibe Reise-Korridore voran.

Für das Land sei es wichtig, Mobilität schnell wieder möglich zu machen. Für einzelne Regionen Spaniens gebe es bereits Pläne, wie das Reisen aussehen könnte. Darunter sind jene Gebiete, die am Meer liegen: Balearen, Kanaren, Katalonien, Andalusien. (ps)