Strandtipp des Tages: Son Bauló

Son Bauló ist sowohl der Name eines beliebtes Strandes als auch ein Viertel der Stadt Can Picafort, die an der Nordküste von Mallorca liegt. Der Sandstrand ist ungefähr 200 Meter lang und 150 Meter breit.

Beliebt ist der Strand vor allem durch den weißen Sand und dem kristallklarem Wasser. Aufgrund der flachen Bucht ist der Strand auch für Familien mit Kindern geeignet. Zudem können dort Strandliegen und Sonnenschirme gemietet werden.

Am Strand Son Bauló gibt es die Möglichkeit Aquabikes zu mieten. Außerdem befinden sich an der Bucht viele Cafés, Restaurants und kleinere Supermärkte.