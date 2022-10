Mitten am Broadway in New York bewirbt das Hotel Maristel in Estellencs im Westen Mallorcas auf einem großem Plakat zusammen mit der Online-Booking-Plattform Hotels.com die Balearen-Insel als perfekten Ort für amerikanische Touristen, die hier ihre Flitterwochen verbringen möchten. Es ist das erste Mal, dass ein mallorquinisches Hotel direkt in New York für ein so spezifisches, auf den Hochzeitssektor angepasstes Produkt wirbt.

Selbst der mallorquinische Tourismusdezernent des Inselrats, Andreu Serra, zeigte sich überrascht: "Diese Kampagne konzentriert sich auf ein bislang unangetastetes Segment des US-amerikanischen Marktes und stellt in ihrer Werbung die Insel als ideales Ziel für Hochzeitsreisende dar. Wir sind tatsächlich eine perfekte Urlaubsdestination für die Flitterwochen, weil wir über die entsprechenden Hotels, die Infrastruktur und Flugverbindungen verfügen und ein sicheres Tourismusziel sind." Auch der neue Sommer-Direktflug zwischen New Yorks Airport Newark und Son Sant Joan in Palma könne zum Erfolg dieser neuen Werbestrategie beitragen, fügte er dem hinzu. Bei der Stiftung Mallorca Turisme, deren Geschäftsführer Andreu Serra ist, sei man der Meinung, dass Mallorca hiermit einen neuen Markt erschlossen hätte, worauf das hohe Flugpassagieraufkommen auf der US-Route im Sommer hindeute. Doch müsse sich dieses neue touristische Segment erst noch weiter konsolidieren. Ähnliche Nachrichten Die Amis kommen wieder! US-Reiseprofis halten im Frühjahr Kongress in Palma ab "Erwartungen übertroffen": Mallorca-Politiker sehen New-York-Flug als großen Erfolg Mehr ähnliche Nachrichten (2) In diesem Jahr haten die Mallorca-Buchungen der US-Amerikaner alle Marketingprognosen übertroffen. Die Airlines haben bereits ihren Flugplan zwischen Nordamerika und Mallorca für das Jahr 2023 aufgestellt. 2022 flogen die Airlines zwischen dem 3. Juni bis Mitte September, und im kommenden Jahr soll dieser Zeitraum sogar um zwei Monate verlängert werden. 2023 können die Flüge ab dem 7. April bereits online gebucht werden, und die letzten Verbindungen sollen bis zum 13. September gehen. Momentan streben die Stiftungen Mallorca Turisme und die Fundació 365 sogar noch eine Verlängerung der Flüge bis Oktober an. Der komplette Flugplan zwischen New York und Palma soll bald vorliegen. Experten der Luftfahrtbranche gehen davon aus, dass es diesbezüglich zu Überraschungen kommen kann, da die US-amerikanische Linienfluggesellschaft United Airlines versuchen wird, nach der positiven Resonanz der Fluggäste und Mallorcas Institutionen, die Flugfrequenz zu erweitern und möglicherweise sogar neue Ziele wie Chicago oder Boston hinzuzufügen.