Mallorca hat landschaftlich einiges zu bieten: kilometerweite Sandstrände, spektakuläre Aussichtspunkte, Stauseen, das Tramuntana-Gebirge und versteckte Buchten, die es sich vor allem in der Nebensaison zu entdecken lohnt. Eine von ihnen ist die Cala Varques.

Weit weg vom Massentourismus, Hotels, Restaurants und Cafés ist die Bucht nur zu Fuß erreichbar. Ein dicht bewachsener Wald umgibt die versteckte Cala, die sich im Inselosten in der Nähe von Porto Cristo befindet und somit auch im Sommer Schatten spendet. Nicht verwunderlich also, dass der Strand vor allem bei Familien mit Kindern beliebt ist. Eingerahmt wird die Bucht von zwei felsigen Landzungen, die mit niedriger mediterraner Macchia, Pinien und Steineichen bewachsen sind. Die nächstgrößere Ortschaft Cales de Mallorca befindet sich knapp vier Kilometer von der Meeresbucht entfernt.

Mit dem Mietwagen erfolgt die Anfahrt über die Straße MA-4014, die Porto Cristo mit Portocolom verbindet. Südlich des Abzweiges nach Manacor biegt ein unbefestigter Feldweg von der Straße ab, der nach rund 1,5 km an einem verschlossenen Tor endet. Von hier sind es noch etwa 20 Minuten Fußmarsch bis zum Strand an der Cala Varques. Alternativ kann die Bucht auch mit dem Boot angesteuert werden.

Strand Es Caragol

Ein weiterer unberührter Strand inmitten der Natur befindet sich an der südlichsten Spitze der Insel. Wer wirklich einmal komplett vom Alltag abschalten will, ist am Strand Es Caragol genau richtig. Handyempfang ist hier Fehlanzeige! Die nächstgelegenen Orte sind Ses Salines und Colònia de Sant Jordi.

Vom rund 500 Meter langen weißen Sandstrand mit seinem türkisblauen Wasser hat man einen Blick auf die gesamte Südküste bis nach Palma. Wer einen Ausflug zu dieser abgelegenen Bucht plant, sollte sich selbst mit genügend Proviant ausstatten. Strandbuden, Restaurants, Cafés oder auch öffentliche Toiletten gibt es dort nämlich nicht. Auch Strandliegen und Sonnenschirme werden nicht verliehen.

Parkmöglichkeiten gibt es auf der Zufahrtsstraße zum Leuchtturm Ses Salines. Von dort aus geht es zu Fuß einen unbefestigten, steinigen Pfad etwa 25 bis 30 Minuten weiter. In der Ferne erblickt man dann bereits den feinen Sandstrand.

Platja des Coll Baix

Die Platja des Coll Baix ist ein Kieselstrand an der Nordküste nahe dem Cap de Menorca auf der Halbinsel Victòria. Der 220 Meter und etwa 50 Meter breite Strand befindet sich in einer naturbelassenen Umgebung und besonders bei Wanderern beliebt. Der Strand gehört einem Naturschutzgebiet an.

Die kleine Bucht zwischen dem Ausläufer des 342 Meter hohen Puig des Boc und dem Cap de Menorca, an deren Südwestrand die Platja des Coll Baix liegt, wird der Bucht von Alcúdia zugerechnet. Eingerahmt wird der Strand von hohen Klippen und türkisfarbenem Wasser, das besonders zum Schnorcheln einlädt.

Man erreicht den Playa Coll Baix entweder mit dem Boot von Alcúdia aus oder zu Fuß. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder stellt man seinen Mietwagen in der Nähe des Rastplatz Collet des Coll Baix ab und läuft etwa 30 bis 45 Minuten zum Strand hinunter. Alternativ bietet sich die Möglichkeit einer mehrstündigen Wanderung, die dich von der Ermita de la Victoria über den Mirador de Penya des Migdia und den Talaia d’Alcúdia zum Playa Coll Baix führt.