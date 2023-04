Mallorca Wallfahrtsstätte Lluc soll einen Parkplatz für Wohnmobile erhalten. Damit will die Gemeinde Escorca, auf deren Gebiet Lluc liegt, einer langjährigen Forderung nachkommen. Die Derzeit verhandelt die Gemeindeverwaltung über die Möglichkeit, den Parkplatz neben dem Campingplatz in der Nähe von Font Cuberta einzurichten. Mit dieser Maßnahme wolle man den Zugang von Wohnmobilen zur Wallfahrtsstätte regulieren, sagte der Bürgermeister der Gemeinde, Antoni Solivellas. Die Anlage werde über ein Trinkwasserversorgungssystem und einen Abwassertank verfügen. „Wir wollen die Nachhaltigkeit in unserer Gemeinde gewährleisten und einen sauberen Raum schaffen“, erklärte der Gemeindepolitiker.

Das Vorhaben müsse noch von Mallorcas Inselrat überprüft und abgesegnet werden, so der Bürgermeister weiter. Der Plan sieht vor, dass sich alle Nutzer des Parkplatzes mit Vor- und Nachnamen eintragen müssen. „Wir wollen die Zufahrten nach Lluc für diese Fahrzeuge kontrollieren, denn wir haben schon mehr als einmal desolate Verhältnisse von Verschmutzung erlebt", sagte er. Nach Vorstellung der Gemeinde soll der Bereich für Wohnmobile abgegrenzten und mit nummerierten Stellplätzen versehen werden. Die Kapazität des neuen Parkplatzes steht indessen noch nicht fest. Er könnte zwischen 15 und 18 Stellplätze haben, was für die Wohnwagenfahrer, die seit Jahren nach einem Platz zum legalen Campen fragen, einen großen Fortschritt bedeuten würde. „Escorca ist eine Gemeinde, die diese Art von Tourismus anzieht, und deshalb halten wir dieses Vorhaben für notwendig", erklärte Solivellas. In der Tat hat der Verein Caravaning Oasis zwei Demonstrationen durchgeführt, bei der die Teilnehmer Raststätten für das Parken während ihrer Reisen zu forderten.